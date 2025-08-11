Τουρκία: Ισοπεδωμένα κτήρια, ένας νεκρός και αγνοούμενοι από τον σεισμό

Κτίρια ισοπεδωμένα και σωρούς από συντρίμμια άφησε ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ στην πόλη Σιντιργκί της περιοχής Μπαλίκεσιρ, στη δυτική Τουρκία, όπου οι έρευνες φέρεται να έχουν ολοκληρωθεί. Ο δήμαρχος του Σιντιργκί, Σερκάν Σακ, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό HaberTürk ότι δεν έχουν εντοπιστεί δύο από τους έξι ανθρώπους που βρίσκονταν σε τριώροφο κτίριο που κατέρρευσε.

DEVELOPING: Buildings collapse after strong earthquake in western Turkey. Rescue operation underway pic.twitter.com/jJhYXdd4Zk — BNO News Live (@BNODesk) August 10, 2025

Μια 81χρονη γυναίκα απεβίωσε λίγη ώρα από την ανάσυρσή της από τα ερείπια στην πόλη Σιντιργκί, η οποία ήταν το επίκεντρο του σεισμού, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια.

Δεκαέξι κτίρια κατέρρευσαν και 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό.

Τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικύωσης δείχνουν το μέγεθος των καταστροφών αλλά και του πανικού, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες, επί 20 λεπτά το έδαφος δεν έπαψε να τρέμει με τον ισχυρότερο μετασεισμό στα 4,6 Ρίχτερ.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της Τουρκίας δήλωσε ότι ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 19:53 τοπική ώρα (16:53 GMT) και έγινε αισθητός μέχρι την Κωνσταντινούπολη, σε απόσταση 200 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

Ormanlar yanar, depremler olur, insanlar enkaz altında sela dinleyerek can verir, gsm operatörleri çöker!… Burası Türkiye!

#deprem #Balıkesir pic.twitter.com/TPXgvM0oVf — §ǝm̷æ (@vtnyhtslstr) August 10, 2025

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την AFAD εντοπίζεται στα 11 χιλιόμετρα. Δύο μιναρέδες τζαμιών κατέρρευσαν επίσης.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση σε όλους όσους επλήγησαν και δήλωσε ότι όλες οι προσπάθειες ανάκαμψης παρακολουθούνται στενά.

«Είθε ο Θεός να προστατεύσει τη χώρα μας από κάθε είδους καταστροφή», έγραψε στο X.

Αισθητός ο σεισμός στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία στη Λέσβο δεν έχουν υπάρξει ζημιές, ενώ ο σεισμός έγινε αισθητός στη γραμμή ανατολικά της Τουρκίας, στη Χίο, στα βόρεια νησιά της Δωδεκανήσου μέχρι και την Αλεξανδρούπολη.

Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας,, είπε στο ΕΡΤΝews, ότι ο ελληνικός χώρος δεν επηρεάζεται, καθώς το ρήγμα αυτό δεν εντάσσεται στη στενή ζώνη της Ανατολίας.

Είναι σε μία μικρή τεκτονική δομή, ανέφερε αρχικά, συμπληρώνοντας πως τέτοιου είδους ρήγματα υπάρχουν διάσπαρτα στην Τουρκία και δίνουν αντίστοιχους σεισμούς.

Η Τουρκία βρίσκεται στη συμβολή τριών μεγάλων τεκτονικών πλακών και ως εκ τούτου παρουσιάζει συχνή σεισμική δραστηριότητα.

Τον Φεβρουάριο του 2023, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ έπληξε τη νοτιοανατολική Τουρκία., ενώ επιπλέον 5.000 σκοτώθηκαν στη γειτονική Συρία.