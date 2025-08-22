Τζερόμ Πάουελ: «Παράθυρο» για μείωση επιτοκίων από το Jackson Hole

Στην τελευταία και πολυαναμενόμενη ομιλία του στο ετήσιο συνέδριο της Fed στο Jackson Hole του Wyoming, ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Jerome Powell, έδωσε, με πολύ προσεκτικές εκφράσεις, μια ένδειξη, για πιθανή μείωση των επιτοκίων, στη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας τον Σεπτέμβριο. Η ισορροπία των κινδύνων φαίνεται να μετατοπίζεται μεταξύ των δύο στόχων της Fed, της απασχόλησης και της σταθερότητας των τιμών.

Ο Powell κατά την ομιλία του αναφέρθηκε σε «ριζικές αλλαγές» στις φορολογικές, εμπορικές και μεταναστευτικές πολιτικές. Ενώ τόνισε ότι η αγορά εργασίας παραμένει σε καλή κατάσταση και η οικονομία έχει δείξει «ανθεκτικότητα», επισήμανε ότι οι κίνδυνοι επιδείνωσης αυξάνονται. Επιπλέον είπε ότι οι δασμοί δημιουργούν κινδύνους για νέα αύξηση του πληθωρισμού.

Μεταβαλλόμενη ισορροπία

«Οι συνθήκες μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε προσεκτικά καθώς εξετάζουμε αλλαγές στη στάση της πολιτικής μας», τόνισε ο επικεφαλής της Fed, συμπληρώνοντας ότι «οι βασικές προοπτικές και η μεταβαλλόμενη ισορροπία των κινδύνων ενδέχεται να δικαιολογούν την προσαρμογή της στάσης της πολιτικής μας». Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι αυτό το σημείο της ομιλίας του ήταν ό,τι πιο κοντινό στην κατεύθυνση της μείωσης των επιτοκίων.

«Ενώ η αγορά εργασίας φαίνεται να βρίσκεται σε ισορροπία, πρόκειται για μια περίεργη ισορροπία που προκύπτει από μια σημαντική επιβράδυνση τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης εργαζομένων. Αυτή η ασυνήθιστη κατάσταση υποδηλώνει ότι οι κίνδυνοι για την απασχόληση αυξάνονται. Και αν αυτοί οι κίνδυνοι υλοποιηθούν, μπορούν να το κάνουν γρήγορα», επισήμανε ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας.

Τα σχόλια του Powell ανοίγουν το δρόμο για μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed στις 16-17 Σεπτεμβρίου, αλλά δίνουν επίσης μεγάλη βαρύτητα στις εκθέσεις για την απασχόληση και τον πληθωρισμό που θα δημοσιευθούν πριν από τη συνεδρίαση.

Οι επιπτώσεις των δασμών

Η θέση του Powell όπως προκύπτει από την ομιλία του, συνοψίζεται στο ότι ένα «λογικό βασικό σενάριο» είναι ότι οι επιπτώσεις των δασμών θα είναι «βραχυπρόθεσμες – μια εφάπαξ μεταβολή στο επίπεδο των τιμών» που πιθανότατα δεν θα αποτελέσει λόγο για τη διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλότερα επίπεδα. Ωστόσο, είπε ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο σε αυτό το σημείο.

«Θα χρειαστεί χρόνος για να επηρεάσουν οι αυξήσεις των δασμών τις αλυσίδες εφοδιασμού και τα δίκτυα διανομής», είπε. «Επιπλέον, τα δασμολογικά ποσοστά συνεχίζουν να εξελίσσονται, ενδεχομένως παρατείνοντας τη διαδικασία προσαρμογής», πρόσθεσε.

Αναθεώρηση πολιτικής

Η ομιλία περιστράφηκε και στην πενταετή αναθεώρηση του πλαισίου πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. «Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν μια οδυνηρή υπενθύμιση των δυσκολιών που επιβάλλει ο υψηλός πληθωρισμός, ειδικά σε όσους είναι λιγότερο σε θέση να αντεπεξέλθουν στο υψηλότερο κόστος των βασικών αναγκών», σημείωσε.

Κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης, η Fed επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για τον στόχο πληθωρισμού 2%. Υπήρξαν κριτικές και από τις δύο πλευρές του ζητήματος, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι το ποσοστό είναι πολύ υψηλό και μπορεί να οδηγήσει σε αποδυνάμωση του δολαρίου, ενώ άλλοι θεωρούν ότι η κεντρική τράπεζα πρέπει να είναι ευέλικτη.

«Πιστεύουμε ότι η δέσμευσή μας για αυτόν τον στόχο είναι ένας βασικός παράγοντας που συμβάλλει στη διατήρηση των μακροπρόθεσμων προσδοκιών για τον πληθωρισμό σε σταθερά επίπεδα», δήλωσε ο Powell.

Η ανεξαρτησία της Fed

Παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις απαιτήσεις του Λευκού Οίκου για χαμηλότερα επιτόκια, ο Powell τόνισε τη σημασία της ανεξαρτησίας της Fed.

«Τα μέλη της FOMC θα λάβουν αυτές τις αποφάσεις, βασιζόμενα αποκλειστικά στην εκτίμησή τους για τα δεδομένα και τις επιπτώσεις τους στις οικονομικές προοπτικές και την ισορροπία των κινδύνων. Δεν θα παρεκκλίνουμε ποτέ από αυτή την προσέγγιση», τόνισε χαρακτηριστικά.