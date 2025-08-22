Γερμανία: «Φρένο» στη μεταποίηση το β’ τρίμηνο – Συρρίκνωση 0,3% στην οικονομία

Η συρρίκνωση το β΄ τριμήνου διαψεύδει τις ελπίδες περί ανάκαμψης από τη διετή ύφεση που ακολούθησε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Περισσότερο από το προσδοκώμενο συρρικνώθηκε το β’ τρίμηνο η γερμανική οικονομία, καθώς ο κλάδος της μεταποίησης «φρέναρε» απότομα μετά τις αυξημένες συναλλαγές των πρώτων μηνών του έτους με τις αμερικανικές επιχειρήσεις, οι οποίες προσπαθούσαν να προλάβουν τους δασμούς.

Ειδικότερα, το ΑΕΠ της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης συρρικνώθηκε κατά 0,3% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία της χώρας, η οποία αναθεώρησε επί τα χείρω την αρχική εκτίμηση για -0,1%. Οι επενδύσεις αποτέλεσαν επίσης εμπόδιο, καταγράφοντας πτώση 1,4%, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση συνέβαλε τελικά πολύ λιγότερο στην οικονομία απ’ ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί.

Το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,3% κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2025, αλλά αυτό οφειλόταν εν μέρει στις αυξημένες συναλλαγές με τις ΗΠΑ.

«Η οικονομία βίωσε μια αντιστροφή του φαινομένου της πρόωρης προώθησης των εξαγωγών και την πρώτη πλήρη επίδραση των αμερικανικών δασμών», ανέφερε ο Carsten Brzeski, επικεφαλής οικονομολόγος στην ING, σε σημείωμα προς τους πελάτες της τράπεζας. «Η γερμανική οικονομία έχει αφεθεί σε μια κατάσταση στασιμότητας και ίσως χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι το επόμενο έτος για να αρχίσει μια πιο ουσιαστική ανάκαμψη», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο μήνα, η Ε.Ε. κατέληξε σε μία προκαταρκτική εμπορική συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Donald Trump, σύμφωνα με την οποία οι περισσότερες εξαγωγές από το μπλοκ προς τις ΗΠΑ θα επιβαρύνονται με δασμούς 15%. Η γερμανική βιομηχανία έχει επικρίνει έντονα αυτή τη συμφωνία.

Η γερμανική οικονομία πλήττεται επίσης από την ασθενή παγκόσμια ανάπτυξη, τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και μακροχρόνια προβλήματα όπως η γήρανση του εργατικού δυναμικού και η υπερβολική γραφειοκρατία.

Η Bundesbank προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα στη μηνιαία έκθεσή της ότι το ΑΕΠ ενδέχεται να παραμείνει στάσιμο το τρίτο τρίμηνο.

Ταυτόχρονα, τα σχέδια της νέας κυβέρνησης για μαζική αύξηση των δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές έχουν προκαλέσει κάποια αισιοδοξία, με τα αποτελέσματα να αναμένεται να γίνουν αισθητά το 2026.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών της S&P Global για τη Γερμανία έδειξε ότι η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα επιταχύνθηκε απροσδόκητα τον Αύγουστο, καθώς η τριετής ύφεση στον τομέα της μεταποίησης πλησιάζει στο τέλος της.