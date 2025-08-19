Tηλεδιάσκεψη των 27 για την Ουκρανία - Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφαλείας - Η θέση της Ελλάδας

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

O Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έκανε γνωστό ότι «αμέσως μετά τη συζήτησή μας με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι», όπως ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπογράμμισε «την ενότητα και την ακλόνητη υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία, καθώς και τη δέσμευσή μας να διατηρήσουμε την πίεση στη Ρωσία».

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν μεταξύ των 27 ηγετών της ΕΕ, ο κ. Κόστα τόνισε ότι ήταν η κατάπαυση των εχθροπραξιών μεταξύ Ρωσίας- Ουκρανίας, αλλά και οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο.

«Θα συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ για της εγγυήσεις ασφαλείας»

Σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρει: «Οι κορυφαίες προτεραιότητές μας είναι να σταματήσει η αιματοχυσία, να προωθήσουμε την ανταλλαγή κρατουμένων και να διασφαλίσουμε την επιστροφή των χιλιάδων παιδιών που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία. Θα συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ για συγκεκριμένες και ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας. Μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τις ΗΠΑ, θα προετοιμάσουμε τα επόμενα βήματα για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον ουκρανικό λαό και να προχωρήσουμε με τη διαδικασία διεύρυνσης. Το μέλλον της Ουκρανίας έγκειται επίσης στην ευημερία και τη σταθερότητα που μπορεί να προσφέρει η ένταξη στην ΕΕ».

Πάγια θέση της Ελλάδας το απαραβίαστο των συνόρων

Στην εξαιρετικά κρίσιμη τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή του για την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας ενώ επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για το απαραβίαστο των συνόρων.

Κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων έγινε λεπτομερής ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον. Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη, πως είναι θετικό ότι μετά τις χθεσινές συναντήσεις υπάρχει ορατότητα για τα επόμενα βήματα και για συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο της Ρωσίας σύντομα.

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχε γράψει σχετικά σε ανάρτησή του: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει σταθερά τον ουκρανικό λαό και τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία υπήρξε – και θα παραμείνει- στην κορυφή της ατζέντας των Ευρωπαίων ηγετών τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, καθώς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη. Ως πρώτο βήμα, η Ρωσία πρέπει να τερματίσει άμεσα τη βία».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ είχε γράψει: Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η ΕΕ θα εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη που θα προστατεύει τόσο τα ουκρανικά όσο και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα ασφάλειας».

«Στη σημερινή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συγκλήθηκε από τον @eucopresident, συζητάμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις προσπάθειές μας για ειρήνη στην Ουκρανία. Στην Ουάσινγκτον, οι συνομιλίες προχώρησαν σε ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, στον τερματισμό της αιματοχυσίας, στις κυρώσεις και στην επιστροφή των απαχθέντων παιδιών. Η στενή συνεργασία και το έργο μας συνεχίζονται» ήταν η τοποθέτηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από την έναρξη της τηλεδιάσκεψης.