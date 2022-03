Το ΝΑΤΟ αποφάσισε την παράταση της θητείας του Στόλτενμπεργκ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023

Για ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 παρατάθηκε η θητεία του Γενς Στόλτενμπεργκ στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, με βάση ομόφωνη απόφαση των συμμαχικών χωρών.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ αποφάσισαν την επανεκλογή του, λόγω και των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Γενς Στολτενμπεργκ: Στείλαμε 40.000 στρατεύματα στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ

«Είναι τιμή μου η απόφαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων να παρατείνουν για άλλο ένα χρόνο τη θητεία μου, ως Γενικού Γραμματέα, έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2023. Καθώς αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη κρίση ασφάλειας για μια ολόκληρη γενεά, στεκόμαστε ενωμένοι να διατηρήσουμε τη Συμμαχία μας ισχυρή και τους λαούς μας ασφαλείς», έγραψε στο Twitter ο Στόλτενμπεργκ.

Honoured by the decision of #NATO Heads of State and Government to extend my term as Secretary General until 30 September 2023. As we face the biggest security crisis in a generation, we stand united to keep our Alliance strong and our people safe. https://t.co/06YkRkmX8J