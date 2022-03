Γενς Στολτενμπεργκ: Στείλαμε 40.000 στρατεύματα στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ

Την απόφαση του ΝΑΤΟ να ενισχύσει την Ουκρανία ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ στη συνέντευξη Τύπου μετά την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο κ. Στόλτενμπεργκ σημείωσε ότι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να ενισχύσουν την άμυνά τους στα ανατολικά ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Κυρ. Μητσοτάκης: Το μήνυμα για την ενότητα του ΝΑΤΟ και το «καρφί» για τη στάση της Τουρκίας

«Ενεργοποιήσαμε τα αμυντικά σχέδια του ΝΑΤΟ, αναπτύξαμε στοιχεία της Δύναμης Αντίδρασης του ΝΑΤΟ και τοποθετήσαμε 40.000 στρατιώτες στην ανατολική μας πλευρά», ανακοίνωσαν σε κοινή δήλωση μετά τις συνομιλίες στις Βρυξέλλες.

Ο επικεφαλής της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε νωρίτερα ότι τέσσερις νέες ομάδες μάχης θα σταλούν στη Σλοβακία, στην Ουγγαρία, στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Ζελένσκι - Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Ζήτησε το 1% των αρμάτων μάχης και αεροπλάνων της Συμμαχίας

Ο Στόλτενμπεργκ παράλληλα εξήγησε τι συμφώνησαν να κάνουν περαιτέρω στο ΝΑΤΟ για να βοηθήσουν την Ουκρανία, τονίζοντας ότι υπάρχει μια «νέα πραγματικότητα ασφάλειας».

Στην ξηρά, θα υπάρχουν ουσιαστικά περισσότερες δυνάμεις στο ανατολικό τμήμα της συμμαχίας σε υψηλότερη κατάσταση ετοιμότητας. Στον αέρα θα αναπτυχθούν περισσότερα τζετ και στη θάλασσα θα υπάρχουν ομάδες κρούσης αερομεταφορέων, υποβρύχια και μαχητικά πλοία σε επίμονη βάση. Και εκτός από περισσότερες στρατιωτικές προμήθειες, η άμυνα στον κυβερνοχώρο ενισχύεται επίσης και το ΝΑΤΟ θα βοηθήσει επίσης την Ουκρανία να αμυνθεί έναντι των πυρηνικών και βιολογικών απειλών.

"We are determined to continue to impose costs on Russia to bring about the end of this brutal war"



Nato chief Jens Stoltenberg says today's summit will discuss allied support to Ukraine and how Nato will respond to the new security reality in Europehttps://t.co/oDvGFMeaKx pic.twitter.com/tcx0rLaPgI