ΝΑΤΟ: Συμφωνία για αμυντικές δαπάνες 5% του ΑΕΠ έως το 2035

Με τη συμφωνία να υπερδιπλασιάσουν τις αμυντικές δαπάνες από το 2% του ΑΕΠ στο 5% έως του 2035 ολοκληρώθηκε η Σύνοδος των Χωρών μελών του ΝΑΤΟ.

Σε κοινή δήλωση των 32 χωρων μελών η συμμαχία υπογράμμισε ότι είναι «ενωμένη απέναντι σε βαθιές απειλές και προκλήσεις για την ασφάλεια», ιδίως τη μακροπρόθεσμη απειλή που θέτει η Ρωσία στην ευρωατλαντική ασφάλεια και τη «διαρκή απειλή» της τρομοκρατίας. Είναι η μόνη αναφορά στη Ρωσία ενώ υπάρχει ακόμα μια πρόταση που αναφέρεται στις «διαρκείς κυρίαρχες δεσμεύσεις για την παροχή στήριξης στην Ουκρανία».

Αυτό σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή αλλαγή στον τόνο από μια συμμαχία που δημιουργήθηκε για να υπερασπιστεί τη Μόσχα και πέρασε τα τελευταία τρία χρόνια εστιάζοντας στην υποστήριξη του Κιέβου. Αντανακλά επίσης τον σκεπτικισμό του Ντόναλντ Τραμπ για τη Ρωσία ως αντίπαλο και τη χλιαρή στάση του απέναντι στην Ουκρανία.

«Οι σύμμαχοι δεσμεύονται να επενδύουν το 5% του ΑΕΠ ετησίως στις βασικές αμυντικές απαιτήσεις, καθώς και στις δαπάνες που σχετίζονται με την άμυνα και την ασφάλεια έως το 2035 για να διασφαλίσουν τις ατομικές και συλλογικές μας υποχρεώσεις» συνεχίζει η ανακοίνωση.

Το ΝΑΤΟ θα ξαναεξετάσει το στόχο των δαπανών το 2029 .

Το ποσοστό του 5% αποτελείται από «τουλάχιστον» 3,5% του ΑΕΠ που θα πρέπει να δαπανάται για την «καθαρή» άμυνα, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα πηγαίνει σε «κρίσιμες υποδομές» που σχετίζονται με την ασφάλεια και την άμυνα, ώστε να διασφαλιστεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η πολιτική μας ετοιμότητα και ανθεκτικότητα, να απελευθερωθεί η καινοτομία και να ενισχυθεί η αμυντική βιομηχανική μας βάση».

The Hague Summit Declaration issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in The Hague#NATOsummit

— NATO (@NATO) June 25, 2025