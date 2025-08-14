Βρετανία: Ανάπτυξη 0,3% το β’ τρίμηνο – Πάνω από τις προσδοκίες

Ταχύτερα από το προσδοκώμενο αναπτύχθηκε η βρετανική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας ρυθμό 0,3% από 0,7% το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Οι αναλυτές της αγοράς, αλλά και η Τράπεζα της Αγγλίας προέβλεπαν οριακή ανάπτυξη της τάξης του 0,1% για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου. Η διάψευση των προβλέψεων αυτών έδωσε ώθηση στην υπουργό Οικονομικών Rachel Reeves, η οποία καλείται να διαχειριστεί τις προκλήσεις στα δημόσια ταμεία της χώρας.

Αναλυτικά, το βρετανικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% μόνο τον Ιούνιο, ύστερα από συρρίκνωση 0,1% τον Μάιο, λόγω της εκρηκτικής ανάπτυξης στους τομείς των υπηρεσιών, της βιομηχανικής παραγωγής και των κατασκευών.

Η συνολική δραστηριότητα το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 1,2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, έναντι της μέσης πρόβλεψης των οικονομολόγων για αύξηση 1%.

Σημειώνεται πως η στερλίνα κατέγραψε μικρή άνοδο έναντι του δολαρίου μετά τη δημοσίευση των στοιχείων.

Ο Reeves τονίζει ότι η βρετανική ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν η ταχύτερη μεταξύ της ομάδας των G7. Βέβαια, οι προοπτικές της οικονομίας για το δεύτερο εξάμηνο του 2025 είναι πιο συγκρατημένες.

Η βρετανική οικονομία είναι αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στο παγκόσμιο εμπόριο, ως αποτέλεσμα της αύξησης των αμερικανικών δασμών, καθώς και λόγω της επιβράδυνσης των προσλήψεων στην εγχώρια αγορά, που αντανακλά εν μέρει την αύξηση της φορολογίας στην απασχόληση και τη μεγάλη αύξηση του κατώτατου μισθού.

Τον περασμένο μήνα, το ΔΝΤ προέβλεψε ότι η οικονομία της Βρετανίας θα αναπτυχθεί κατά 1,2% φέτος και 1,4% το 2026, δηλαδή ελαφρώς ταχύτερα από την Ευρωζώνη και την Ιαπωνία, αλλά βραδύτερα από τις ΗΠΑ και τον Καναδά.