ΗΠΑ: Στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο – Επιτάχυνση του δομικού δείκτη

Ο δομικός πληθωρισμός στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε τον Ιούλιο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από την αρχή του έτους, εν μέσω της ανόδου των τιμών των υπηρεσιών.

Ωστόσο, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο κατά 0,2% σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση για το μήνα και κατά 2,7% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσίευσε την Τρίτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Οι αντίστοιχες εκτιμήσεις των αναλυτών ήταν για 0,2% και 2,8%.

Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,3% για το μήνα και 3,1% σε σχέση με πέρυσι, σε σύγκριση με τις προβλέψεις για 0,3% και 3%. Οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ θεωρούν γενικά ότι ο δομικός πληθωρισμός είναι ένας καλύτερος δείκτης για τις μακροπρόθεσμες τάσεις.