ΙΕΑ: Πρόβλεψη για ρεκόρ υπερπροσφοράς πετρελαίου το 2026

Οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου οδεύουν προς ρεκόρ πλεονάσματος το επόμενο έτος, καθώς η ζήτηση επιβραδύνεται και η προσφορά αυξάνεται, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA).

Τα αποθέματα πετρελαίου αναμένεται να αυξάνονται με ρυθμό 2,96 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, ξεπερνώντας ακόμη και το μέσο ρυθμό αύξησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 2020, σύμφωνα με στοιχεία από την μηνιαία έκθεση του IEA. Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου φέτος και το επόμενο έτος αυξάνεται με ρυθμό μικρότερο από το μισό του ρυθμού που καταγράφηκε το 2023. Ταυτόχρονα, η προσφορά αυξάνεται ραγδαία. Η συμμαχία OPEC+, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία, έχει επιταχύνει την αύξηση της παραγωγής, ενώ ο IEA έχει ενισχύσει ελαφρώς τις προβλέψεις για την παραγωγή εκτός της ομάδας το 2026, με επικεφαλής την Αμερική. «Είναι σαφές ότι κάτι θα πρέπει να συμβεί για να ισορροπήσει η αγορά», αναφέρεται στην έκθεση του Οργανισμού με έδρα το Παρίσι.

Οι τιμές του αργού έχουν μειωθεί περίπου 12% φέτος, διαπραγματευόμενες πέριξ των 66 δολαρίων το βαρέλι στο Λονδίνο, καθώς η αυξανόμενη προσφορά τόσο από τον OPEC+ όσο και από τους αντιπάλους του καρτέλ συμπίπτει με τον αυξανόμενο προβληματισμό ότι ο εμπορικός πόλεμος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη.

Η πτώση της τιμής προσφέρει κάποια ανακούφιση στους καταναλωτές μετά από χρόνια πληθωριστικών πιέσεων, ενώ αποτελεί νίκη για τον Trump καθώς επιδιώκει χαμηλότερο κόστος καυσίμων, αλλά ταυτόχρονα συνιστά οικονομική απειλή για τις πετρελαιοπαραγωγούς εταιρείες και χώρες.

Τα αποθέματα

Οι αγορές πετρελαίου αντλούν προς το παρόν κάποια στήριξη από την ισχυρή καλοκαιρινή ζήτηση για καύσιμα οχημάτων, αλλά τα στοιχεία του IEA δείχνουν υπερπροσφορά. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 46 μηνών τον Ιούνιο. Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ή του Ιράν θα μπορούσαν ακόμη να αλλάξουν την εικόνα, πρόσθεσε ο οργανισμός.

Σε τριμηνιαία βάση, το πλεόνασμα που παρατηρήθηκε το 2020 θα παραμείνει το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ, με κορυφή τα 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθώς τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας περιόρισαν τις μεταφορές και την οικονομική δραστηριότητα. Αυτή η υπερπροσφορά μειώθηκε στη συνέχεια χάρη στις μαζικές περικοπές του OPEC+.

Η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου θα αυξηθεί μόλις κατά 680.000 βαρέλια την ημέρα φέτος, η χαμηλότερη από το 2019, εν μέσω απογοητευτικής ζήτησης στην Κίνα, την Ινδία και τη Βραζιλία. Σύμφωνα με την έκθεση, θα αυξηθεί κατά 700.000 βαρέλια την ημέρα το 2026.

Ο ΙΕΑ έχει προβλέψει ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα σταματήσει να αυξάνεται μέχρι το τέλος της δεκαετίας, καθώς οι χώρες θα εγκαταλείψουν τα ορυκτά καύσιμα και θα στραφούν στα ηλεκτρικά οχήματα.

Ο Οργανισμός αύξησε τις προβλέψεις για την αύξηση της προσφοράς εκτός OPEC+ το 2026 κατά 100.000 βαρέλια την ημέρα σε 1 εκατομμύριο την ημέρα, με επικεφαλής και πάλι τις ΗΠΑ, τη Γουιάνα, τον Καναδά και τη Βραζιλία.

Καθώς ο Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών βλέπει τους ανταγωνιστές του να επεκτείνονται, το καρτέλ και οι εταίροι του κινούνται για να ανακτήσουν το μερίδιό τους στις παγκόσμιες πωλήσεις πετρελαίου.