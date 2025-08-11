Τραμπ: Αναμένω εποικοδομητική συζήτηση με τον Πούτιν – Θα του πω να τερματίσει τον πόλεμο

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι σε μια μελλοντική συνάντηση θα μπορούσε να συμμετάσχει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα Δευτέρα (11/8) σε συνέντευξη Τύπου ότι αναμένει να έχει μια «εποικοδομητική συζήτηση» με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν στην επικείμενη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα την Παρασκευή (15/8).

«Ο Πρόεδρος Πούτιν με προσκάλεσε να συμμετάσχω. Θέλει να συμμετάσχουμε. Νομίζω, πιστεύω, ότι θέλει να τελειώσει το θέμα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μία «συνάντηση διερεύνησης» με στόχο να παροτρύνει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Θα πάω να μιλήσω στον Βλαντιμίρ Πούτιν και θα του πω ότι πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να τον τερματίσει», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα τηλεφωνήσει στους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι σε μια μελλοντική συνάντηση θα μπορούσε να συμμετάσχει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η επόμενη συνάντηση θα είναι μεταξύ του Ζελένσκι και του Πούτιν, ή του Ζελένσκι, του Πούτιν και εμού. Θα είμαι εκεί αν με χρειαστούν, αλλά θέλω να οργανωθεί μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών», συμπλήρωσε.

Ακόμα δήλωσε ότι τον «ενοχλούσε λίγο» το γεγονός ότι ο Ζελένσκι είπε ότι χρειαζόταν συνταγματική έγκριση για οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση.

«Θέλω να πω, έχει έγκριση για να μπει σε πόλεμο και να σκοτώσει τους πάντες. Αλλά χρειάζεται έγκριση για να κάνει ανταλλαγή εδαφών;» είπε. «Γιατί θα γίνουν κάποιες ανταλλαγές εδαφών.»

Politico: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων με Τραμπ και Ζελένσκι

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα συζητήθηκε στο έκτακτο συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσδοκούσαν και πίεζαν για απευθείας διάλογο με τον Αμερικανό πρόεδρο πριν από τη συνάντηση με τον Πούτιν, κάτι που φαίνεται πως θα συμβεί, καθώς σύμφωνα με το Politico αύριο, Τρίτη (12/8), δρομολογείται τηλεδιάσκεψη σε επίπεδο αρχηγών κρατών με τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολονίμιρ Ζελένσκι.

Η τηλεδιάσκεψη, οργανώθηκε από τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς που έστειλε την πρόσκληση θα επικεντρωθεί σύμφωνα με όσα δήλωσε ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης στις επιλογές άσκησης πίεσης κατά της Ρωσίας, στα ζητήματα σχετικά με τα ουκρανικά εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία, στις εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο και στην αλληλουχία των πιθανών ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο Μερτς και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες απαιτούν από τον Πούτιν να συμφωνήσει πρώτα σε κατάπαυση του πυρός πριν από οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες ή ανταλλαγές εδαφών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Έχουν επίσης καταστήσει σαφές ότι οποιεσδήποτε πιθανές ανταλλαγές εδαφών πρέπει να είναι ισορροπημένες και να συμφωνηθούν με το Κίεβο, και ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει σταθερές εγγυήσεις ασφάλειας για την προστασία της από περαιτέρω επιθετικότητα.

Τρεις διπλωμάτες δήλωσαν στο Politico ότι η ομάδα του Μερτς είχε πραγματοποιήσει εντατικές συζητήσεις με άλλες πρωτεύουσες τις τελευταίες ημέρες για να οργανώσει την τηλεδιάσκεψη.

Ο Γερμανός καγκελάριος μίλησε επίσης τηλεφωνικά με τον Τραμπ το βράδυ της Κυριακής και έχει επανειλημμένα παροτρύνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αυξήσει την πίεση στον Πούτιν, επιβάλλοντας αυστηρές κυρώσεις στον τραπεζικό τομέα της Ρωσίας, καθώς και δευτερεύουσες κυρώσεις στους εμπορικούς εταίρους της Μόσχας.

Σύμφωνα με το Politico τηλεδιάσκεψη θα ξεκινήσουν στις 2 μ.μ. ώρα Γερμανίας (3 μ.μ. ώρα Ελλάδος) με μια συζήτηση διάρκειας μίας ώρας στην οποία θα συμμετάσχουν οι ηγέτες της Γερμανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Πολωνίας, καθώς και οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Ζελένσκι και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια συζήτηση διάρκειας μίας ώρας, μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και του Ζελένσκι, με τον Τραμπ και τον Αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς.

Τέλος, η λεγόμενη συμμαχία των πρόθυμων στρατιωτικών υποστηρικτών της Ουκρανίας θα συγκεντρωθεί για μια κοινή τηλεδιάσκεψη από τις υπό την αιγίδα της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας.

Επίσης σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελιζέ, «ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Σταρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα πραγματοποιήσουν μια διαδυκτιακή συνάντηση για την Ουκρανία την Τετάρτη, προκειμένου να συντονιστούν ενόψει της συνόδου κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή, ανακοίνωσε το γραφείο του Μακρόν».

Κόντρα στα δημοσιεύματα που αμφισβητούν κατά πόσο η συνάντηση της Αλάσκας θα συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ επισήμανε πως την Παρασκευή θα φανούν οι αληθινές προθέσεις του Πούτιν.

Αναστάτωση πάντως έχουν προκαλέσει και τα δημοσιεύματα στον γερμανικό και αμερικανικό Τύπο, σύμφωνα με τα οποία ο ειδικός απεσταλμένος του Τράμπ παρερμήνευσε τους όρους του Ρώσου προέδρου, όπως τους έθεσε στην τελευταία τους συνάντηση στη Μόσχα και η οποία οδήγησε στις συνομιλίες της Αλάσκας. Η γερμανική εφημερίδα Bild γράφει μάλιστα πως ο Στιβ Γουίτκοφ λανθασμένα κατάλαβε ότι ο Πούτιν θα απέσυρε τις ρωσικές δυνάμεις από Ζαπορίζια και Χερσώνα. Ο Ρώσος Πρόεδρος μιλούσε για αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων. Ενώ, η Γουόλ Στριτ Τζέρναλ γράφει ότι κατά την ενημέρωση των Ευρωπαίων τους παρουσίασε τρεις διαφορετικές και αντικρουόμενες εκδοχές της ρωσικής πρότασης.