Πωλήθηκε ο οίκος Fabergé έναντι 50 εκατ. δολ. – Αλλάζουν χέρια τα πολύτιμα αυγά

Η Gemfields Group Limited συμφώνησε να πουλήσει τον οίκο πολυτελείας Fabergé Limited, τον οποία κατέχει εξ ολοκλήρου, στην αμερικανική επενδυτική εταιρεία SMG Capital LLC, έναντι 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Περίπου 45 εκατομμύρια δολάρια θα καταβληθούν κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, που αναμένεται στις 28 Αυγούστου 2025, ενώ άλλα 5 εκατομμύρια δολάρια θα καταβληθούν μέσω τριμηνιαίων δικαιωμάτων (ίσα με το 8% των εσόδων της Fabergé).

Τα έσοδα θα αποτελέσουν κεφάλαιο κίνησης για τις δραστηριότητες του ορυχείου της Gemfields, το Montepuez Ruby Mining στη Μοζαμβίκη και την επέκταση του Kagem στη Ζάμπια. Η εταιρεία εξόρυξης, η οποία αγόρασε την Fabergé το 2013 για 142 εκατομμύρια δολάρια από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Pallinghurst, έθεσε την εταιρεία προς πώληση τον Δεκέμβριο, όταν οι πολιτικές αναταραχές στη Μοζαμβίκη την ώθησαν να παγώσει προσωρινά τις δραστηριότητές της στο ορυχείο ρουμπινιών.

Ο οίκος Fabergé είναι γνωστός για τα διακοσμημένα πασχαλινά αυγά του. Ξεκίνησε την παραγωγή πασχαλινών αυγών για λογαριασμό της ρωσικής αυτοκρατορική οικογένειας με 50 κομμάτια μεταξύ των ετών 1885 και 1916, όταν η εταιρεία λειτουργούσε υπό τη διεύθυνση του Peter Carl Fabergé.

Iδρύθηκε το 1842 και εξαγοράστηκε και μετασχηματίστηκε από τον Peter Carl Fabergé το 1882, αλλά έχει υποστεί πιέσεις λόγω της ύφεσης στην αγορά των ειδών πολυτελείας. Το 2024, τα έσοδά της ανήλθαν σε 13,4 εκατομμύρια δολάρια, από 15,7 εκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος.

«Έχοντας ξεκινήσει τη στρατηγική αναθεώρηση της Fabergé ως απάντηση στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετώπισε η Gemfields το τέταρτο τρίμηνο του 2024, η σημερινή πώληση σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για εμάς», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Sean Gilbertson.

«Η Fabergé έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη των πολύτιμων λίθων που εξορύσσει η Gemfields και σίγουρα θα μας λείψει η εμπορική της επιρροή και η δύναμη της φήμης της.

Ο Sergei Mosunov, ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της SMG Capital που κινείται επιχειρηματικά στον χώρο της τεχνολογίας, πρόσθεσε: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα να γίνω ο θεματοφύλακας ενός τόσο εξαιρετικού και παγκοσμίως αναγνωρισμένου εμπορικού σήματος. Η μοναδική κληρονομιά της Fabergé, με δεσμούς με τη Ρωσία, την Αγγλία, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, ανοίγει σημαντικές ευκαιρίες για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην παγκόσμια αγορά πολυτελών προϊόντων και την επέκταση της διεθνούς παρουσίας της».