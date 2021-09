Φον Ντερ Λάιεν: Ετοιμάζει σύνοδο κορυφής για τον ευρωστρατό

Tην ανάγκη για μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση υπογράμμισε η Πρόεδρος της Επιτροπής κατά την ομιλία της για την «Κατάσταση της Ένωσης» στο Στρασβούργο. Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανέφερε ότι υπό την γαλλική προεδρία (η Γαλλία θα διαδεχτεί την Σλοβενία στην προεδρία της ΕΕ το επόμενο εξάμηνο), αναμένεται να συγκαλέσουν με τον Εμμανουέλ Μακρόν Σύνοδο Κορυφής για την ευρωπαϊκή άμυνα.

«Τις τελευταίες εβδομάδες έγιναν πολλές συζητήσεις για το θέμα των δυνάμεων εκστρατείας. Για το ποιες και πόσες χρειαζόμαστε: ομάδες μάχης ή ενωσιακές 'δυνάμεις εισόδου'. Αυτό αποτελεί αναμφίβολα μέρος της συζήτησης —και πιστεύω ότι θα αποτελέσει και μέρος της λύσης. Ωστόσο, το πιο θεμελιώδες ερώτημα είναι για ποιον λόγο δεν λειτούργησε αυτό στο παρελθόν», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και επικεντρώθηκε σε τρία βασικά σημεία: πρώτον, την οικοδόμηση των θεμελίων για συλλογική λήψη αποφάσεων, δεύτερον, την βελτίωση της διαλειτουργικότητας εξηγώντας ότι «αυτός είναι και ο λόγος που ήδη επενδύουμε σε κοινές ευρωπαϊκές πλατφόρμες, με αντικείμενο από μαχητικά αεροσκάφη έως drones και τον κυβερνοχώρο», και, τρίτον, σημείωσε ότι «δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την άμυνα χωρίς να μιλήσουμε για τον κυβερνοχώρο».

«Είναι καιρός να περάσει η Ευρώπη στο επόμενο επίπεδο», υπογράμμισε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Η εργαλειοποίηση ανθρώπων «δεν μπορεί να γίνει ανεκτή», τόνισε εντωμεταξύ η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την «Κατάσταση της Ένωσης», ενώ φέρνοντας ως παράδειγμα τον τρόπο δράσης του καθεστώτος της Λευκορωσίας, έκανε λόγο για «υβριδική επίθεση με στόχο την αποσταθεροποίηση της Ευρώπης».

«Οι άνθρωποι δεν αποτελούν διαπραγματευτικό χαρτί», υπογράμμισε η κ. φον ντερ Λάιεν και προσέθεσε ότι «το καθεστώς στο Μινσκ εργαλειοποίησε ανθρώπους. Έβαλαν ανθρώπους στα αεροπλάνα και τους μετέφεραν στα σύνορα της Ευρώπης. Αυτό δεν μπορεί ποτέ να γίνει ανεκτό».

Υπογράμμισε ότι «αυτό καθίσταται σαφές από την άμεση ευρωπαϊκή αντίδραση. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Πολωνίας».

Η πρόεδρος της Επιτροπής επισήμανε ότι δεν πρόκειται για «μεμονωμένα περιστατικά. Παρόμοια περιστατικά είδαμε και σε άλλα σύνορα. Και θα ξαναδούμε στο μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, στο πλαίσιο των εργασιών μας για το Σένγκεν, θα καθορίσουμε νέους τρόπους αντιμετώπισης τέτοιων επιθέσεων και θα διασφαλίσουμε την ενότητα όσον αφορά την προστασία των εξωτερικών μας συνόρων».

«Όσο εμείς δεν καταφέρνουμε να καταλήξουμε σε κοινό έδαφος σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της μετανάστευσης, οι αντίπαλοί μας θα συνεχίσουν να το εκμεταλλεύονται» ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι «οι διακινητές ανθρώπων εξακολουθούν να εκμεταλλεύονται ανθρώπους σε επικίνδυνες διαδρομές σε όλη τη Μεσόγειο».

Επίσης, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν σημείωσε ότι «τα περιστατικά αυτά μάς δείχνουν ότι κάθε χώρα έχει συμφέρον να οικοδομηθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα μετανάστευσης».

«Το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο μάς δίνει όλα όσα χρειαζόμαστε για να διαχειριστούμε τα διάφορα είδη καταστάσεων που αντιμετωπίζουμε. Εμπεριέχει όλα τα συστατικά στοιχεία. Πρόκειται για ένα ισορροπημένο και ανθρώπινο σύστημα, το οποίο θα είναι κατάλληλο και αποτελεσματικό για όλα τα κράτη μέλη —σε όλες τις περιστάσεις. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να βρούμε κοινό έδαφος», σημείωσε.

Τέλος, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε ότι «είναι η ώρα για μια ευρωπαϊκή πολιτική διαχείρισης της μετανάστευσης».

