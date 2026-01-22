Ο Τραμπ παρουσίασε το «Συμβούλιο Ειρήνης» – 19 χώρες στην τελετή υπογραφής

«Ολοι θέλουν να συμμετάσχουν, θα συνεργαστούμε με τον ΟΗΕ», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

O Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Φόρουμ του Νταβός, το« Συμβούλιο Ειρήνης», ένα όργανο το οποίο αρχικά προοριζόταν για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αλλά πλέον εμφανίζεται με διευρυμένο ρόλο, εγείροντας φόβους για ανταγωνισμό ή και υποκατάσταση των Ηνωμένων Εθνών.

Μαζί με τον Τραμπ στη σκηνή του Νταβός βρίσκονται αντιπροσωπείες ή επικεφαλής των 18 ακόλουθων κρατών:

Τουρκία (εκπροσωπείται από τον ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν)

Μπαχρέιν

Μαρόκο

Αργεντινή

Αρμενία

Αζερμπαϊτζάν

Βουλγαρία

Ουγγαρία

Ινδονησία

Ιορδανία

Κόσοβο

Πακιστάν

Παραγουάη

Κατάρ

Σαουδική Αραβία

ΗΑΕ

Ουζμπεκιστάν

Μογγολία

Από την Ευρωπαϊκή Ενωση, συνεπώς συμμετέχουν μόνο η Ουγγαρία και η Βουλγαρία. Μετα την ομιλία Τραμπ, ακολούθησαν οι υπογραφές.

Ο Τραμπ έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική ημέρα, ενώ υποστήριξε ότι όλοι θέλουν να συμμετάσχουν (σ.σ. παρότι αρκετές χώρες έχουν απορρίψει την πρόταση). Όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, το Συμβούλιο θα συνεργαστεί με «πολλούς άλλους, συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ».

«Θα τελειώσουμε σύντομα ακόμα έναν πόλεμο»

«Τώρα έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», τόνισε ενώ υποστήριξε για ακόμη μια φορά ότι έχει τερματίσει 8 πολέμους, προσθέτοντας με νόημα πως «ακόμη ένας θα ακολουθήσει σύντομα», αναφερόμενος στην Ουκρανία.

«Αυτός που νόμιζα ότι θα ήταν ο ευκολότερος, αλλά αποδείχθηκε ο πιο δύσκολος», όπως είπε.

«Σήμερα ο κόσμος είναι πλουσιότερος, ασφαλέστερος και πολύ πιο ειρηνικός συγκριτικά με έναν χρόνο πριν», υποστήριξε. Αναφέρθηκε επίσης στις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ, εξαπολύοντας και πάλι πυρά κατά της Ισπανίας. «Ενώ πολλές χώρες αυξάνουν τις δαπάνες, οι Ισπανοί θέλουν να τη βγάλουν στο… τσάμπα», είπε χαρακτηριστικά.

Οσον αφορά τη Βενεζουέλα, υποστήριξε ότι «όλες οι πετρελαϊκές εταιρείες θέλουν να επιχειρήσουν εκεί άμεσα» (σ.σ. παρά τις εκπεφρασμένες επιφυλάξεις των CEOs).