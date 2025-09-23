Στο στόχαστρο της Κομισιόν Shein και Temu - Προτείνει κατάργηση απαλλαγής για μικροδέματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά στην κατάργηση της απαλλαγής για μικροδέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ – μέτρο που αφορά κυρίως τις αποστολές από πλατφόρμες όπως η Shein και η Temu. Το αίτημα των εμπόρων στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη–μέλη της Ε.Ε. φαίνεται πως εισακούστηκε, με την Κομισιόν να ετοιμάζει σχετική ρύθμιση.

Την αποκάλυψη έκανε η Joanna Zawistowska, Διευθύντρια Πολιτικής Λιανικού Εμπορίου της ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, κατά την ομιλία της στην εκδήλωση για τα 20 χρόνια της ΕΣΕΕ. Όπως είπε, οι Ευρωπαίοι έμποροι υφίστανται αθέμιτο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες, μέσω εισαγωγής απομιμητικών, μη ασφαλών ή μη συμμορφούμενων προϊόντων.

Η ίδια τόνισε ότι το 2024 εισήλθαν στην Ε.Ε. σχεδόν 8.000 προϊόντα το λεπτό, αξίας 4,6 δισ. ευρώ. Αυτός ο όγκος, σημείωσε, υπερφορτώνει τόσο τα τελωνεία όσο και τις αρχές εποπτείας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πέρυσι μόλις το 0,0082% των εισαγόμενων προϊόντων ελέγχθηκε και μόλις το 0,0013% απορρίφθηκε. Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με την Κομισιόν, απειλεί την ασφάλεια των καταναλωτών, υπονομεύει περιβαλλοντικά πρότυπα και πλήττει την ανταγωνιστικότητα παραγωγών και λιανέμπορων.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η Ε.Ε. σχεδιάζει ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς, αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και στενότερη συνεργασία τελωνειακών και ελεγκτικών αρχών. Προβλέπεται επίσης αναθεώρηση του τελωνειακού πλαισίου με κατάργηση της απαλλαγής για αποστολές μικρής αξίας, αυστηρή εφαρμογή του DSA και ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ αρχών προστασίας καταναλωτή.

Η Zawistowska δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον χρόνο εφαρμογής, αλλά τόνισε ότι το λιανικό εμπόριο, ιδιαίτερα τα μικρά καταστήματα που αποτελούν θεμέλιο στις τοπικές κοινωνίες, πρέπει να στηριχθεί για να παραμείνει βιώσιμο και ανταγωνιστικό.

Στη χθεσινή εκδήλωση της ΕΣΕΕ τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, Κώστας Γεράρδος, ο οποίος χαρακτήρισε το πιθανό τέλος 2 ευρώ στα μικροδέματα ως «πολύ καλή αρχή». Αναφέρθηκε επίσης στον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλούν οι μεγάλες ξένες πλατφόρμες, οι οποίες, όπως είπε, έχουν επιφέρει κατακλυσμιαία μεταβολή στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Ο κ. Γεράρδος επισήμανε ότι πολλά προϊόντα που φθάνουν μέσω αυτών των καναλιών είναι άκρως επικίνδυνα, όπως είδη υγιεινής που περιέχουν νικέλιο – υλικό που η Κομισιόν έχει χαρακτηρίσει καρκινογόνο. Κατέληξε σημειώνοντας ότι οι πρακτικές αυτές πλήττουν κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις, ενώ οι μεγάλες αλυσίδες έχουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.