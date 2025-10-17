ΔΝΤ: «Σημαντικοί» κίνδυνοι για την παγκόσμια ανάπτυξη από τη διαμάχη ΗΠΑ - Κίνας

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαβλέπει «σημαντικούς κινδύνους επιβράδυνσης» για την παγκόσμια ανάπτυξη λόγω των ανανεωμένων τριβών μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, δήλωσε ο διευθυντής του Τμήματος Ασίας και Ειρηνικού του Ταμείου, Κρίσνα Σρινιβασάν.

Μετά από μήνες προσωρινής σταθερότητας στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, οι εντάσεις εντάθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, όταν η Ουάσιγκτον επέκτεινε τους τεχνολογικούς περιορισμούς και πρότεινε την επιβολή δασμών στα κινεζικά πλοία που εισέρχονται σε λιμάνια των ΗΠΑ. Η Κίνα ανταποκρίθηκε με παρόμοιες ενέργειες, ανακοινώνοντας αυστηρότερους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και άλλων κρίσιμων υλικών.

«Εάν αυτοί οι κίνδυνοι υλοποιηθούν με την επιβολή υψηλότερων δασμών και τη διαταραχή των εφοδιαστικών αλυσίδων, τότε η ανάπτυξη θα μπορούσε να μειωθεί κατά 0,3 μονάδες», δήλωσε ο Σρινιβασάν στην Haslinda Amin του Bloomberg TV την Παρασκευή. «Εάν υπάρξουν περαιτέρω εντάσεις, αυτό θα σημαίνει επίσης κινδύνους πτώσης για την Κίνα».

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παρακολουθούν στενά τις ανανεωμένες εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Αυτή την εβδομάδα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ επέκρινε έναν υψηλόβαθμο Κινέζο αξιωματούχο στον τομέα του εμπορίου, κατηγορώντας τον ότι έφτασε στην Ουάσινγκτον χωρίς πρόσκληση και ενήργησε με «αυθόρμητο» τρόπο.

Η οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού παραμένει ανθεκτική, παρά το γεγονός ότι υφίσταται το βάρος των αμερικανικών δασμών και αντιμετωπίζει αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα. Ωστόσο, ο Srinivasan δήλωσε ότι το ΔΝΤ ανησυχεί για το γεγονός ότι οι εμπορικές εντάσεις δεν έχουν ακόμη επιλυθεί.

«Οι μεγάλες εντάσεις εξακολουθούν να κυριαρχούν», δήλωσε.

Το ΔΝΤ αναμένει ότι η οικονομική ανάπτυξη της Ασίας θα επιβραδυνθεί στο 4,5% φέτος, από 4,6% το 2024, που αντιπροσωπεύει αύξηση 0,6 ποσοστιαίων μονάδων από την πρόβλεψή του τον Απρίλιο, όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε για πρώτη φορά τους εισαγωγικούς δασμούς. Η ανάπτυξη προβλέπεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω στο 4,1% το επόμενο έτος.

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε νωρίτερα στην Ουάσιγκτον, ο Σρινιβασάν υπογράμμισε τρεις παράγοντες που στηρίζουν την ασιατική ανάπτυξη: τις ισχυρές εξαγωγές, την τεχνολογική άνθηση και τις ευνοϊκότερες μακροοικονομικές πολιτικές που ενισχύονται από τις ευνοϊκές χρηματοοικονομικές συνθήκες.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι κίνδυνοι για τις προοπτικές παραμένουν αρνητικοί, σημειώνοντας ότι ο αντίκτυπος των δασμών εξακολουθεί να εξελίσσεται και ενδέχεται να κλιμακωθεί, όπως και τα ασφάλιστρα κινδύνου και τα επιτόκια, ιδίως εάν αυξηθεί η αβεβαιότητα σχετικά με την εμπορική πολιτική ή οι τις γεωπολιτικές εντάσεις.