ΔΝΤ: Ανάπτυξη 2% το 2025 και το 2026 στην Ελλάδα - Αστάθμητος παράγοντας οι διεθνείς εξελίξεις

Επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 2% βλέπει φέτος για την ελληνική οικονομία το ΔΝΤ και σταθερή πορεία επίσης στο 2% το 2026 από 2,3% το 2024.

Στο πλαίσιο της έκθεσης World Economic Outlook και με φόντο ένα θολό τοπίο στη διεθνή σκηνή, το Ταμείο μιλά για πληθωρισμό 3,1% φέτος, ελαφρώς υψηλότερο από το 3% του 2024, αλλά αποκλιμάκωση στο 2,5% του χρόνου.

Ωστόσο, το Ταμείο προειδοποιεί ότι οι πιέσεις στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών θα παραμείνουν, κυρίως λόγω των διεθνών τιμών ενέργειας και των αυξημένων μισθολογικών απαιτήσεων.

Πιο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο αναμένεται να διαμορφωθεί στο -5,8% του ΑΕΠ το 2025 και στο -5,3% το 2026. Το αρνητικό αυτό ισοζύγιο δεν σχετίζεται με τα δημόσια οικονομικά, αλλά με την εξωτερική ισορροπία της χώρας, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να εισάγει περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες απ’ όσα εξάγει.

Στο μέτωπο της ανεργίας, ο διεθνής Οργανισμός προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση, από 9% το 2025 σε 8,4% το 2026, επίπεδα πολύ κοντά στις εκτιμήσεις της Αθήνας (9,1% και 8,6% αντίστοιχα). Η μείωση αυτή αποδίδεται στη συνεχιζόμενη δημιουργία θέσεων εργασίας στους κλάδους των υπηρεσιών, της ενέργειας και των υποδομών, αν και η ανεργία παραμένει ακόμη από τις υψηλότερες στην Ευρωζώνη.

Στην ίδια έκθεση, το ΔΝΤ κατατάσσει την χώρα μας στην ομάδα των «Ευρωπαίων οφειλετών» (European debtors), μαζί με την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, σε αντιδιαστολή με τις χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Ελβετία, που χαρακτηρίζονται ως «Ευρωπαίοι πιστωτές» (European creditors). Η κατηγοριοποίηση αυτή αντανακλά διαρθρωτικές ανισορροπίες εντός της Ευρωζώνης και όχι δημοσιονομικές αδυναμίες, με τον ευρωπαϊκό Νότο να παραμένει περισσότερο εξαρτημένος από τις εισαγωγές.

Συνολικά, οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ σκιαγραφούν μια πορεία σταθερής, αλλά εύθραυστης ανάπτυξης με σταδιακή αποκλιμάκωση της ανεργίας και του πληθωρισμού.

Υποτονική η παγκόσμια ανάπτυξη

Οι αναθεωρημένες βραχυπρόθεσμες προβλέψεις του ΔΝΤ δείχνουν ελαφρώς ταχύτερη ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς αποκλείστηκε το χείριστο σενάριο των δασμών και δεν έχει ακόμα «ξεδιπλωθεί» πλήρως ο αντίκτυπος της αμερικανικής εμπορικής πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, η διεθνής οικονομία παραμένει υποτονική, όσο προσαρμόζεται σε ένα τοπίο που έχει αλλάξει από τα νέα μέτρα πολιτικής.

Ορισμένες ακραίες απειλές για δασμούς μετριάστηκαν χάρη σε μεταγενέστερες συμφωνίες και αναπροσαρμογές. Ωστόσο, το συνολικό περιβάλλον παραμένει ασταθές και οι προσωρινοί παράγοντες που στήριξαν την οικονομική δραστηριότητα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 εξασθενούν, προειδοποιεί το ΔΝΤ.

Ως αποτέλεσμα, οι προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη αναθεωρήθηκαν μεν προς τα πάνω σε σχέση με την πρόβλεψη του Απριλίου, αλλά συνεχίζουν να κινούνται πτωτικά σε σύγκριση με τις προβλέψεις που γίνονταν πριν τους δασμούς. Ειδικότερα, η παγκόσμια ανάπτυξη προβλέπεται να επιβραδυνθεί από 3,3% το 2024 σε 3,2% το 2025 και 3,1% το 2026, με τις ανεπτυγμένες οικονομίες να αναπτύσσονται κατά περίπου 1,5% και τις αναδυόμενες αγορές και οικονομίες λίγο πάνω από 4%. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να συνεχίσει να επιβραδύνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, αν και εμφανίζοντας διαφορές μεταξύ των χωρών: πάνω από τον στόχο στις ΗΠΑ και συγκρατημένος αλλού.

Οι κίνδυνοι είναι αυξημένοι, προειδοποιεί το Ταμείο. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα, ο αυξημένος προστατευτισμός και οι αναταραχές στην προσφορά εργασίας θα μπορούσαν να επιβαρύνουν την ανάπτυξη. Οι δημοσιονομικές ευπάθειες, οι πιθανές διορθώσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και η διάβρωση των θεσμών θα μπορούσαν να «ταρακουνήσουν» τη σταθερότητα.

Οι αξιωματούχοι καλούνται να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη μέσω αξιόπιστων, διαφανών και βιώσιμων πολιτικών, τονίζει το ΔΝΤ. Η εμπορική διπλωματία θα πρέπει να συνδυαστεί με μακροοικονομικές προσαρμογές, θα πρέπει να ανασυγκροτηθούν τα δημοσιονομικά αποθέματα ασφαλείας, η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών θα πρέπει να διατηρηθεί και τέλος οι προσπάθειες για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να ενταθούν, τονίζει το ΔΝΤ.