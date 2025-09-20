DBRS: Αναβάθμισε σε Α την Κύπρο με σταθερή προοπτική

Το κυπριακό χρέος μειώθηκε στο 64,3% του ΑΕΠ το Μάρτιο

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Κύπρου σε Α προχώρησε η οίκος DBRS, θέτοντας σταθερό outlook.

Η αναβάθμιση αντανακλά τη μεγάλη μείωση του χρέους τα τελευταία χρόνια, καθώς και την πεποίθηση της DBRS ότι θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Το κυπριακό χρέος μειώθηκε στο 64,3% του ΑΕΠ το Μάρτιο, από 96,5% τον Δεκέμβριο του 2021, με υψηλά πλεονάσματα και ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η DBRS αναμένει ότι ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ θα συνεχίσει να ακολουθεί πτωτική πορεία, καθώς ο κρατικός προϋπολογισμός αναμένεται να συνεχίσει να καταγράφει μεγάλα πλεονάσματα και οι οικονομικές προοπτικές παραμένουν ευνοϊκές.

Τα δημοσιονομικά μεγέθη επωφελούνται όχι μόνο από κυκλικούς παράγοντες αλλά και από διαρθρωτικές βελτιώσεις στα έσοδα, όπως η αύξηση των φορολογικών εσόδων από τις επιχειρήσεις, λόγω της μετεγκατάστασης αρκετών εταιρειών στην Κύπρο.