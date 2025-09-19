To19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας - Στο στόχαστρο εισαγωγές LNG, crypto εταιρείες τρίτων χωρών

Το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, παρουσίασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας για τις μεγαλύτερες επιθέσεις που έχει πραγματοποιήσει η Μόσχα κατά της Ουκρανίας.

Η κ. φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε επίσης στις επιθέσεις που έπληξαν το γραφείο της ΕΕ στο Κίεβο, καθώς και τις παραβιάσεις από ρωσικά dornes «του εναέριου χώρου της Ένωσής μας, τόσο στην Πολωνία όσο και στη Ρουμανία», όπως είπε.

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν τρεις τομείς.

Αρχικά, τον τομέα της ενέργειας. Απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου) στις ευρωπαϊκές αγορές. Επιπλέον, μείωση του ανώτατου όριου τιμής για το ρωσικό αργό πετρέλαιο, στα 47,60 δολάρια. Επιβολή κυρώσεων σε 118 επιπλέον πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου». Συνολικά, πάνω από 560 πλοία βρίσκονται πλέον στη λίστα κυρώσεων της ΕΕ.

«Οι μεγάλες εταιρείες εμπορίας ενέργειας, Rosneft και Gazprom Neft, τίθενται πλέον υπό πλήρη απαγόρευση συναλλαγών, ενώ άλλες εταιρείες θα υπαχθούν σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων».

«Τώρα στοχεύουμε εκείνους που τροφοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας αγοράζοντας πετρέλαιο κατά παράβαση των κυρώσεων. Στοχεύουμε διυλιστήρια, εμπόρους πετρελαίου, εταιρείες σε τρίτες χώρες, περιλαμβανομένης της Κίνας» δήλωσε η Πρόεδρος.

Δεύτερος κλάδος, τα οικονομικά «παραθυράκια» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να παρακάμψει τις κυρώσεις. «Επιβάλλουμε απαγόρευση συναλλαγών σε επιπλέον ρωσικές τράπεζες, αλλά και σε τράπεζες τρίτων χωρών». «Για πρώτη φορά, τα περιοριστικά μέτρα μας θα επεκταθούν και σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, απαγορεύοντας τις συναλλαγές με αυτά. Καταχωρούμε τράπεζες του εξωτερικού που σχετίζονται με τα εναλλακτικά ρωσικά συστήματα πληρωμών και περιορίζουμε τις συναλλαγές με οντότητες που βρίσκονται σε ειδικές οικονομικές ζώνες».

Τρίτος άξονας των κυρώσεων, οι νέοι, άμεσοι περιορισμοί εξαγωγών σε είδη και τεχνολογίες πολέμου. «Καταχωρούμε 45 εταιρείες στη Ρωσία και σε τρίτες χώρες. Αυτές οι εταιρείες παρείχαν άμεση ή έμμεση υποστήριξη στο ρωσικό στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα».

«Οι κυρώσεις μας επηρεάζουν σοβαρά την ρωσική οικονομία. Το επιτόκιο βρίσκεται στο 17%. Ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός. Η πρόσβαση της Ρωσίας σε κεφάλαια και έσοδα μειώνεται σταθερά», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, και μίλησε για ένα σχέδιο πάνω στο οποίο εργάζεται η Επιτροπή.

«Με τα μετρητά που συνδέονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, μπορούμε να χορηγήσουμε στην Ουκρανία ένα δάνειο αποζημίωσης. Τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία δεν θα θιγούν και ο κίνδυνος θα πρέπει να καλυφθεί συλλογικά. Η Ουκρανία θα αποπληρώσει το δάνειο μόνο όταν η Ρωσία πληρώσει τις αποζημιώσεις. Θα παρουσιάσουμε την πρόταση σύντομα», κατέληξε η Πρόεδρο της Κομισιόν.