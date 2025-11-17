Τουρκικό πλοίο με LPG δέχτηκε επίθεση από ρωσικό drone στην Οδησσό - Κινδυνεύει χωριό στη Ρουμανία

Τα 16 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν από το πλοίο και είναι ασφαλή.

Για κίνδυνο τεράστιας έκρηξης, κάνουν λόγο τηλεοπτικά δίκτυα λόγω ρωσικής επιδρομής με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έπληξε τουρκικό δεξαμενόπλοιο φορτίου 4.000 τόνων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LPG) στο λιμάνι Izmail της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το Newsweek εκκενώθηκε το χωριό Πλάουρου, της Ρουμανίας που βρίσκεται απέναντι από την Οδησσό, ενώ μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε στο πλοίο.

A village in Romania was evacuated after a Russian drone struck a Turkish gas tanker near the Ukrainian coast. The impact caused the ship to catch fire, and the risk of an explosion remains high, EuroNews reports. Local authorities said residents were evacuated from the village… pic.twitter.com/aRGc9wtPQw — Jürgen Nauditt ???? (@jurgen_nauditt) November 17, 2025

Το τουρκικό πλοίο ORINDA, φλέγεται, αγκυροβολημένο στο λιμάνι Izmail της Ουκρανίας στην περιοχή της Οδησσού. Σύμφωνα με την τουρκική ναυτιλιακή έκδοση Deniz Haber τα 16 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν από το πλοίο και είναι ασφαλή.

Το χωριό Plauru βρίσκεται στον Δούναβη ακριβώς απέναντι από ουκρανική πόλη Izmail, η οποία δέχθηκε επίθεση από ρωσικό drone χθες το βράδυ.

Τα γεγονότα υπογραμμίζουν τους επίμονους κινδύνους για τις ρουμανικές συνοριακές περιοχές λόγω των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων κατά των λιμενικών υποδομών της νότιας Ουκρανίας. Οι αρχές στην περιφέρεια Οδησσού της Ουκρανίας ανέφεραν μια «μαζική» επίθεση στην περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας της 17ης Νοεμβρίου, που προκάλεσε ζημιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές, καθώς και σε πολλά πλοία.

Ρουμάνοι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Digi24 ότι το πλοίο που μετέφερε χιλιάδες τόνους υγραερίου (LPG) καίγεται μόλις 500 μέτρα από το χωριό.

Ο Τούντορ Τσερνέγκα, δήμαρχος της κοινότητας Ceatalchioi, στην οποία ανήκει το Plauru, δήλωσε ότι οι αρχές ελέγχουν το χωριό «σπίτι-σπίτι» και εκκενώνουν επίσης τα ζώα. Ο δήμαρχος χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ σοβαρή», επισημαίνοντας ότι το πλοίο «θα μπορούσε να εκραγεί οποιαδήποτε στιγμή».