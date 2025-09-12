Ρωσία: Η κεντρική τράπεζα μείωσε τα επιτόκια στο 17%

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας αποφάσισε να προχωρήσει σε μικρότερη μείωση του βασικού επιτοκίου απ’ ό,τι αναμενόταν, παρά τις εκκλήσεις για πιο επιθετική νομισματική χαλάρωση, καθώς η οικονομία επιβραδύνεται ταχύτερα από τις προβλέψεις και αυξάνεται ο κίνδυνος για χαμηλότερη ανάπτυξη από τους επίσημους στόχους.

Οι αξιωματούχοι μείωσαν τα δανειακά κόστη κατά μία ποσοστιαία μονάδα, στο 17%, ενώ η μέση πρόβλεψη σε έρευνα του Bloomberg προέβλεπε μείωση δύο μονάδων. Η κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι «οι βασικοί δείκτες τρέχουσας αύξησης των τιμών δεν έχουν αλλάξει σημαντικά» και δεσμεύτηκε να διατηρήσει αυστηρές τις νομισματικές συνθήκες για όσο χρειάζεται προκειμένου να επανέλθει ο πληθωρισμός στον στόχο το 2026.

Η τράπεζα ξεκίνησε τη μείωση των επιτοκίων από το ιστορικό υψηλό 21% τον περασμένο Ιούνιο, όταν η εποχικά προσαρμοσμένη μηνιαία αύξηση των τιμών πλησίαζε το 4%, παρά τις προειδοποιήσεις των επιχειρήσεων για υψηλό κόστος δανεισμού από το τέλος του 2024.

Από την άλλη πλευρά, η οικονομία επιβραδύνεται έντονα. Η ανάπτυξη στους πρώτους επτά μήνες του 2025 ήταν κοντά στο χαμηλότερο όριο της πρόβλεψης για 1%-2% της κεντρικής τράπεζας στο σύνολο του έτους. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε μόλις 0,7% τον Ιούλιο, μειωμένη από 2% τον Ιούνιο και περίπου στο μισό της αναμενόμενης από οικονομολόγους αύξησης.

Παρά την υποστήριξη της εγχώριας ζήτησης από τα εισοδήματα των νοικοκυριών και τις κρατικές δαπάνες, η τράπεζα τόνισε την «σημαντική επιβράδυνση» σε εξαγωγικούς κλάδους.

Οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι οι επιχειρήσεις θα έρθουν αντιμέτωπες με υψηλό κόστος δανεισμού και ασθενέστερη ζήτηση για το υπόλοιπο του έτους. Παρά την επιβράδυνση των τιμών που ενισχύει την περίπτωση για νέα μείωση επιτοκίου, παραμένουν οι προκλήσεις όπως οι αυξημένες προσδοκίες για τον πληθωρισμό, η εγχώρια έλλειψη καυσίμων που αυξάνει τις τιμές της βενζίνης και η εξασθένηση στο ρούβλι.

Η κεντρική τράπεζα τόνισε ότι οι «πληθωριστικοί κίνδυνοι υπερισχύουν των αποπληθωριστικών βραχυπρόθεσμα», ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν σημαντικός παράγοντας αβεβαιότητας. Οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι, όπως η αύξηση των δαπανών και του ελλείμματος φέτος, θα επηρεάσουν επίσης τις αποφάσεις για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων.

Η επόμενη συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 24 Οκτωβρίου, ενώ η κεντρική τράπεζα θα ενημερώσει την αξιολόγησή της μετά την υποβολή των τροποποιημένων προϋπολογισμών και εκτιμήσεων από την κυβέρνηση.