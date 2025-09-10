ΗΠΑ: Υποχώρησε κατά 0,3% ο δομικός πληθωρισμός χονδρικής τον Αύγουστο

Οι αγορές προεξοφλούν κατά 100% ότι θα εγκριθεί η πρώτη μείωση των επιτοκίων

Οι τιμές χονδρικής μειώθηκαν ελαφρώς τον Αύγουστο, δίνοντας περιθώριο στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να εγκρίνει μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίασή της αυτό το μήνα, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Στατιστικής του Υπ. Εργασίας που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού μειώθηκε κατά 0,1% μηνιαίως, μετά από μια απότομη αύξηση τον Ιούλιο και πολύ κάτω από την εκτίμηση του Dow Jones για αύξηση 0,3%.

Ο δομικός δείκτης τιμών παραγωγού, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, μειώθηκε επίσης κατά 0,1%, ενώ αναμενόταν επίσης αύξηση κατά 0,3%.

Τα στοιχεία έρχονται μια εβδομάδα πριν από την απόφασης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς της Fed σχετικά με τα επιτόκια.

Οι αγορές προεξοφλούν κατά 100% ότι θα εγκριθεί η πρώτη μείωση των επιτοκίων από τον Δεκέμβριο του 2024, αν και τα αυριανά στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή είναι υψίστης σημασίας σχετικά με το αν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση.

Αν και ο πληθωρισμός παραμένει πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της Fed, οι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει την εμπιστοσύνη τους ότι η χαλάρωση των πιέσεων στον τομέα της στέγασης και των μισθών θα ωθήσει τις τιμές προς τα κάτω, έστω και σταδιακά.

Η Fed έχει αντισταθεί στις μειώσεις επιτοκίων φέτος, καθώς οι αξιωματούχοι παρακολουθούν τον αντίκτυπο των επιθετικών δασμών του προέδρου των ΗΠΑ στις εισαγωγές. Ιστορικά, οι δασμοί δεν έχουν αποτελέσει μόνιμη αιτία πληθωρισμού, αλλά ο ευρύς χαρακτήρας των κινήσεων του Trump έχει προκαλέσει ανησυχίες ότι αυτή η περίπτωση μπορεί να είναι διαφορετική.