Σπίτι μου ΙΙ: Παρατείνεται το πρόγραμμα μέχρι τις 31 Μαΐου του 2026

Tο πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ και κλείνει τον Αύγουστο του 2026.

Παράταση 5 μηνών, δηλαδή μέχρι τις 31 Μαΐου του 2026, δίνεται για υπαγωγή στο πρόγραμμα Σπίτι μου II, από τις 31/12 που ήταν προηγουμένως η καταληκτική ημερομηνία, όπως ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Επίσης, η τελική εκταμίευση μετατίθεται από τις 30 Ιουνίου στις 31 Αυγούστου.

Ο κ. Παπαθανάσης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σημείωσε ότι το πρόγραμμα που τρέχει με ανακατεύθυνση πόρων από το Tαμείο Ανάκαμψης αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο 65%, δηλαδή έχουν κλειδώσει 1,3 δισ. ευρώ από συμπολίτες μας για να αγοράσουν σπίτια. Εχουν πια ξεπεραστεί οι 11.000 εγκεκριμένοι δικαιούχοι.

Εξήγησε δε ότι τα 11.000 σπίτια που έχουν «κλειδώσει» έχουν ηλικία κατασκευής έως το 2007.

Ανέφερε παράλληλα ότι διευρύνονται τα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια σε σχέση με το Σπίτι μου I.