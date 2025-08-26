Ο Τραμπ απέλυσε τη Λίζα Κουκ (Fed) εν μέσω κατηγοριών για απάτη σχετική με στεγαστικά δάνεια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απομάκρυνε τη διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Λίζα Κουκ, σε μία αιφνιδιαστική κίνηση που αποτελεί μια απότομη κλιμάκωση στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει με σκοπό να ασκήσει περισσότερο έλεγχο σε έναν θεσμό που θεωρείται ανεξάρτητος.

Ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση σε μια επιστολή προς την Κουκ, την οποία δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ανέφερε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι απομακρύνει την Κουκ λόγω των κατηγοριών για απάτη σχετική με στεγαστικά δάνεια.

Ο Μπιλ Παλτ, διορισμένος από τον Τραμπ στην υπηρεσία που ρυθμίζει τις υποθήκες (FHFA), ισχυρίστηκε ότι η Κουκ είχε δηλώσει δύο κύριες κατοικίες – στο Ανν Άρμπορ του Μίσιγκαν και στην Ατλάντα – το 2021 για να πάρει καλύτερους όρους υποθήκης. Τα επιτόκια υποθηκών είναι συχνά υψηλότερα για δεύτερες κατοικίες ή για κατοικίες που αγοράζονται για ενοικίαση.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες μέρες μετά την δήλωση της Κουκ ότι δεν θα αποχωρήσει από το επταμελές διοικητικό συμβούλιο της Fed, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ είχε προηγουμένως ζητήσει την παραίτησή της. Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς την Κουκ.

«Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα έχει τεράστια ευθύνη για τον καθορισμό των επιτοκίων και τη ρύθμιση των τραπεζών που είναι μέλη της. Ο αμερικανικός λαός πρέπει να έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην ειλικρίνεια των μελών που είναι επιφορτισμένα με τον καθορισμό της πολιτικής και την εποπτεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας», έγραψε ο Τραμπ σε επιστολή του προς τη διοικήτρια της Fed, αντίγραφο της οποίας δημοσίευσε στο διαδίκτυο. «Λαμβάνοντας υπόψη την παραπλανητική και ενδεχομένως εγκληματική συμπεριφορά σας σε οικονομικό θέμα, δεν μπορώ και δεν έχω τέτοια εμπιστοσύνη στην ακεραιότητά σας», προσέθεσε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η απόλυση της Κουκ ήταν συνταγματική, ακόμη και αν αυτό θα εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον έλεγχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ως ανεξάρτητου φορέα.

«Η εκτελεστική εξουσία των Ηνωμένων Πολιτειών μου έχει ανατεθεί και ως πρόεδρος έχω το ιερό καθήκον να διασφαλίζω την πιστή εφαρμογή των νόμων των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε στην επιστολή του. «Έχω αποφασίσει ότι η πιστή εφαρμογή του νόμου απαιτεί την άμεση απομάκρυνσή σας από το αξίωμα», συμπλήρωσε.

Η απόλυση είναι πιθανό να προκαλέσει νομική διαμάχη και η Κουκ θα μπορούσε να παραμείνει στη θέση της ενώ η υπόθεση εκκρεμεί. Η Κουκ θα πρέπει να πολεμήσει τη νομική μάχη μόνη της, ως θιγόμενο μέρος.

Πρόκειται για την τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης να αναλάβει τον έλεγχο ενός από τους λίγους ανεξάρτητους οργανισμούς που απομένουν στην Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ έχει επιτεθεί επανειλημμένα στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, επειδή δεν μείωσε τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια και μάλιστα απείλησε να τον απολύσει.

Η απομάκρυνση του Κουκ από το διοικητικό συμβούλιο της Fed θα έδινε στον Τραμπ την ευκαιρία να διορίσει έναν πρόεδρο της επιλογής του. Στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι θα διορίσει μόνο αξιωματούχους που θα υποστηρίξουν τη μείωση των επιτοκίων.

Ο Πάουελ ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η Fed ενδέχεται να μειώσει σύντομα τα επιτόκια, ακόμη και αν οι κίνδυνοι πληθωρισμού παραμένουν μέτριοι. Ο Τραμπ θα μπορεί να αντικαταστήσει τον Πάουελ τον Μάιο του 2026, όταν λήγει η θητεία του. Ωστόσο, 12 μέλη της επιτροπής καθορισμού επιτοκίων της Fed έχουν δικαίωμα ψήφου για την αύξηση ή τη μείωση των επιτοκίων, οπότε ακόμη και η αντικατάσταση του προέδρου ενδέχεται να μην εγγυάται ότι η πολιτική της Fed θα αλλάξει όπως επιθυμεί ο Αμερικανός.