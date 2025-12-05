Ανέβασε ταχύτητα η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας - "Σκαρφάλωσε" στο 2% το τρίτ0 τρίμηνο
Σημειώθηκε αύξηση κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση
Με ρυθμό 2% «έτρεξε» η ελληνική οικονομία το τρίτο τρίμηνο, σε ετήσια βάση, έναντι ανάπτυξης 1,6% που είχε σημειωθεί το δεύτερο τρίμηνο. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ανάπτυξη 0,6% σε τριμηνιαία βάση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 2,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024 και κατά 0,6% από το προηγούμενο τρίμηνο.
Υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης εμφανίζουν και οι επενδύσεις, με +12,8% από πέρυσι και +3,5% από το β΄ τρίμηνο φέτος.
Αύξηση εμφανίζουν και οι εξαγωγές, αν και με ηπιότερους ρυθμούς, της τάξης του 1,7% σε ετήσια βάση και 0,2% σε τριμηνιαία, με απόκλιση μεταξύ των εξαγωγών αγαθών και των εξαγωγών υπηρεσιών.
Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ:
Τριμηνιαίες μεταβολές
- Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,6% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2025.
- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 3,5% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2025.
- Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,2% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2025. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,4%.
- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 1,6% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2025. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,3%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,0%.
Ετήσιες μεταβολές
- Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 2,1% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2024.
- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 12,8% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2024.
- Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,7% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2024. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,7%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,1%.
- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 4,0% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2024. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 5,0% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,8%.