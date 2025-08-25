Λαγκάρντ: Οι αμερικανικοί δασμοί δεν απειλούν την ανάκαμψη της Ευρωζώνης

Καθησυχαστική όσον αφορά τις συνέπειες των νέων αμερικανικών δασμών στην ευρωπαϊκή οικονομία εμφανίστηκε η Κριστίν Λαγκάρντ, υπογραμμίζοντας ότι η ανάκαμψη της Ευρωζώνης βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν απειλείται σοβαρά από τα εν λόγω μέτρα.

«Όταν υπάρξει βεβαιότητα για το ζήτημα (των δασμών) και δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης εκατό φορές, πιστεύω ότι οι επιχειρήσεις θα το αντιμετωπίσουν», επεσήμανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε συνέντευξή της στο Mornings with Maria του Fox Business, που μεταδόθηκε τη Δευτέρα.

Επομένως, όπως υπογράμμισε, οι υψηλότεροι δασμοί θα έχουν παρά «μόνο μικρό αντίκτυπο» στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ.

«Αν και η οικονομία δεν είναι πολύ ισχυρή, επιστρέφει σταδιακά στις δυνατότητες της. Η ανάπτυξη είναι σχετικά μετριοπαθής, αλλά ανθεκτική και βρίσκεται σε ανοδική πορεία, με τα θεμελιώδη της μεγέθη, όπως η κατανάλωση και οι επενδύσεις, να δείχνουν ενθαρρυντικά αυτή τη στιγμή» τόνισε χαρακτηριστικά.

My full interview with @MariaBartiromo on @MorningsMaria via @FoxBusiness is now available. We discussed a range of important topics, including the resilience of the European economy and the @ecb's monetary policy. — Christine Lagarde (@Lagarde) August 25, 2025

Οι δηλώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ ενισχύουν την εκτίμηση ότι η πρόσφατη εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών δεν δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ. Η ίδια έχει επισημάνει και σε προηγούμενες δηλώσεις της ότι το τελικό αποτέλεσμα του deal «θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερο για την ΕΕ».

Θυμίζουμε πως η ΕΚΤ κράτησε τα επιτόκια αμετάβλητα τον Ιούλιο μετά από συνολικά οκτώ περικοπές από πέρυσι. Είναι δε, πιθανό να κρατήσει στάση αναμονής και τον Σεπτέμβριο, δεδομένου πως ο πήχης έχει τοποθετηθεί ψηλά μετά από τη συνεχιζόμενη νομισματική χαλάρωση, όπως σχολίασε μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg και ο διοικητής της γερμανικής Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ.

Πριν τεθούν σε ισχύ οι νέοι δασμοί, η Ευρωζώνη κατέγραψε απρόσμενη ανάπτυξη στο δεύτερο τρίμηνο. Τον Αύγουστο, η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 15 μηνών, καθώς η μεταποίηση εξήλθε από μια τριετή ύφεση.

Η ισχυρότερη αναπτυξιακή δυναμική θα συμβάλει, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος ο πληθωρισμός να υποχωρήσει κάτω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% της ΕΚΤ.

Οι τρέχουσες προβλέψεις δείχνουν ότι οι τιμές καταναλωτή θα αυξάνονται κατά μέσο όρο στο 2% το 2027, που είναι και το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμες εκτιμήσεις. Οι αξιωματούχοι δεν αναμένουν σημαντικές αναθεωρήσεις των προβλέψεων, όταν παρουσιαστούν οι νέες τριμηνιαίες εκτιμήσεις της ΕΚΤ, τον ερχόμενο μήνα.

Αναφερόμενη στις προοπτικές των τιμών, η κυρία Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι «οι τελευταίες μετρήσεις και οι μεσοπρόθεσμες προσδοκίες βρίσκονται στο 2%». Όπως είπε, «θα υπάρξουν περισσότερα σοκ, το γνωρίζουμε, αλλά βρισκόμαστε σε καλή θέση».

Η ΕΚΤ εκτιμά ότι η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα έχει «πολύ μικρή επίδραση στον πληθωρισμό».