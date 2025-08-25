Τραμπ: Θα κάνουμε περισσότερες συμφωνίες σαν αυτή με την Intel

«Θα κάνω τέτοιες συμφωνίες για τη χώρα μας όλη μέρα», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα προχωρήσει σε συμφωνίες με άλλες εταιρείες παρόμοιες με αυτή που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα με την Intel.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν ποσοστό 10% στην Intel μέσω μιας συμφωνίας που μετατρέπει κυβερνητικές επιχορηγήσεις σε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

«Θα κάνω τέτοιες συμφωνίες για τη χώρα μας όλη μέρα», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

«Μου αρέσει να βλέπω την τιμή της μετοχής τους να ανεβαίνει, κάνοντας τις ΗΠΑ πιο πλούσιες και πιο πλούσιες. Περισσότερες θέσεις εργασίας για την Αμερική!» πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε επίσης ότι θα στηρίξει εταιρείες που κάνουν παρόμοιες «κερδοφόρες» συμφωνίες με τις πολιτείες των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η συμφωνία με την Intel θα εξασφαλίσει στην εταιρεία περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή ή την επέκταση εργοστασίων στις ΗΠΑ.

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα αγοράσουν 9,9% της Intel για 8,9 δισεκατομμύρια δολάρια ή 20,47 δολάρια ανά μετοχή, ποσό που αντιστοιχεί σε έκπτωση περίπου 4 δολαρίων σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής την Παρασκευή, η οποία ήταν 24,80 δολάρια.

Η αγορά των 433,3 εκατομμυρίων μετοχών της Intel θα χρηματοδοτηθεί από τα 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια αχρεωστήτων επιχορηγήσεων από τον Νόμο CHIPS της κυβέρνησης Μπάιντεν και από τα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν δοθεί στην Intel για το πρόγραμμα Secure Enclave, επίσης υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Αντίθετη άποψη εκφράζει η IDEL

Η Intel ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι το ποσοστό 9,9% που θα αποκτήσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ στην εταιρεία κατασκευής τσιπ ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητές της, από τις διεθνείς πωλήσεις έως την ικανότητά της να εξασφαλίσει μελλοντικές κρατικές επιχορηγήσεις.

Η εταιρεία προσέθεσε νέους παράγοντες κινδύνου σε κατάθεση τίτλων, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να μετατρέψει 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχικό κεφάλαιο της Intel, στην τελευταία παρέμβαση της διοίκησης Τραμπ στην αμερικανική επιχειρηματική σκηνή.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Intel, Lip-Bu Tan, δήλωσε σε βίντεο που δημοσίευσε το Υπουργείο Εμπορίου ότι η εταιρεία δεν χρειάζεται την κρατική χρηματοδότηση. «Δεν χρειάζομαι την επιχορήγηση», είπε ο Tan, «αλλά ανυπομονώ πραγματικά να γίνει μέτοχός μου η κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Ωστόσο, η κατάθεση της Intel ανέδειξε σημαντικά ζητήματα για την επένδυση της κυβέρνησης. Η εταιρεία προειδοποίησε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει άλλες κυβερνητικές οντότητες να προσπαθήσουν να μετατρέψουν υπάρχουσες επιχορηγήσεις σε μετοχές ή να περιορίσει την προθυμία τους για μελλοντική υποστήριξη.

Η αγορά των μετοχών της Intel χρηματοδοτείται από τα 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια μη καταβληθεισών επιχορηγήσεων του νόμου CHIPS και τα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια για το πρόγραμμα Secure Enclave, που απονεμήθηκαν πέρυσι υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Η Intel σημείωσε ότι οι δραστηριότητες εκτός ΗΠΑ ενδέχεται να επηρεαστούν, καθώς η συμμετοχή της κυβέρνησης μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον κανονισμούς ή περιορισμούς, όπως νόμους περί ξένων επιδοτήσεων σε άλλες χώρες. Το 76% των πωλήσεων της Intel προέρχεται από το εξωτερικό, με την Κίνα να αντιπροσωπεύει το 29% των εσόδων.

Οι μετοχές της Intel αυξήθηκαν κατά 2% στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας, φτάνοντας τα 25,25 δολάρια, παρά τις ανησυχίες που προέκυψαν από την ανακοίνωση της συμφωνίας.