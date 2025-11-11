Τι αγοράζουν οι τουρίστες από τα ελληνικά καταστήματα

Σημαντικές αγορές προϊόντων ευρείας κατανάλωσης (FMCG), πραγματοποιούν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην Ελλάδα οι τουρίστες, που όπως φαίνεται από τη θεσμική μελέτη της Nielsen, “From Aisles to Islands – Shopper Behavior of Tourists in Greece”, δεν περιορίζονται σε αγορές για αναμνηστικά, φαγητό ή ψυχαγωγία.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2025 σε 14 δημοφιλείς προορισμούς της χώρας, με δείγμα 2.010 επισκεπτών από 11 διαφορετικές εθνικότητες. Τα ευρήματα είναι καθοριστικά, καθώς οι συμμετέχοντες αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% του συνολικού τουριστικού ρεύματος.

Το 94% των επισκεπτών αγόρασε είδη Grocery, με το εμφιαλωμένο νερό να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας (82% διείσδυση), ενώ ακολούθησαν η μπύρα (41%), τα αναψυκτικά και τα σνακ. Οι επιλογές αυτές δεν είναι τυχαίες: η ελληνική προέλευση, η τιμή και η άμεση διαθεσιμότητα αποτελούν τους βασικούς παράγοντες αγοραστικής απόφασης, με τις αυθόρμητες αγορές να κυριαρχούν.

Ο τύπος του καταστήματος παίζει καθοριστικό ρόλο. Υπεραγορές και σούπερ μάρκετ συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό προγραμματισμένων αγορών, απορροφώντας περίπου το 40% της συνολικής δαπάνης. Mini markets και περίπτερα λειτουργούν ως λύσεις «ευκολίας» για άμεσες ή μικρές αγορές, ενώ τα φαρμακεία και τα καταστήματα καλλυντικών απευθύνονται σε ταξιδιώτες που αναζητούν premium προϊόντα και προσωπική περιποίηση. Παράλληλα, φούρνοι και λαϊκές αγορές ενισχύουν την αυθεντική, τοπική εμπειρία.

Όσον αφορά την κατανάλωση, οι τουρίστες τείνουν να καταναλώνουν τα προϊόντα τους είτε στο κατάλυμα είτε «στο δρόμο», με το snacking να εμφανίζεται ως η πιο συχνή μορφή αυτοπαρασκευής. Η συνολική εμπειρία στο κατάστημα αξιολογείται θετικά, καθώς πάνω από το 90% δηλώνει ικανοποιημένο από την ποικιλία και την ευκολία εύρεσης προϊόντων.

Ενδιαφέρον έχει το προφίλ των επισκεπτών: σχεδόν οι μισοί (48%) βρίσκονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ το 18% επιστρέφει συστηματικά. Οι αγοραστικές τους επιλογές επηρεάζονται από τη διάρκεια παραμονής, το είδος του ταξιδιού (οικογενειακό, ζευγάρι, παρέα) και φυσικά την εθνικότητα, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά προορισμό.

Η μελέτη της NielsenIQ παρέχει σημαντικά στρατηγικά συμπεράσματα για μάρκες και λιανεμπόρους που δραστηριοποιούνται σε τουριστικές περιοχές. Σε μια περίοδο όπου ο τουρισμός παραμένει πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, η κατανόηση της αγοραστικής συμπεριφοράς των επισκεπτών δεν αποτελεί απλώς εμπορικό πλεονέκτημα, αλλά αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη του οργανωμένου λιανεμπορίου.