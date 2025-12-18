Χριστούγεννα με αυξημένο κόστος: Ποια προϊόντα ανεβάζουν τον λογαριασμό

Από 111,97 έως 160,03 ευρώ εκτιμάται ότι θα κοστίσει το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι για έξι έως οκτώ άτομα, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ). Βάσει επιτόπιας τιμοληψίας και συνεντεύξεων με βασικούς παράγοντες της αγοράς, προκύπτει ότι η μεταβολή των τιμών είναι της τάξης του 3,6% έως 7,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2024.

Στα επιμέρους υλικά, οι μεγαλύτερες αυξήσεις από πέρυσι σημειώνονται στο αρνί (18,2%), το μοσχάρι (16,7%) και τη γαλοπούλα (11%), ενώ μικρότερη πτώση σημειώνουν οι ντομάτες (-4,5%), το ελαιόλαδο (-4%) και τα αναψυκτικά (-2,9%).

Σύμφωνα με το ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ, το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων, αφού συγκεντρώθηκαν τιμές τόσο από αλυσίδες Supermarkets όσο και από ειδικευμένα καταστήματα λιανικής (πχ ζαχαροπλαστεία/ κρεοπωλεία κτλ), καθώς και από τη Βαρβάκειο αγορά. Διευκρινίζεται ότι οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες είναι ενδεικτικές και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη γενική διάρθρωση τιμών και την εικόνα της αγοράς

Αναλυτικά:

Σύγκριση εκτιμήσεων κόστους χριστουγεννιάτικου τραπεζιού 2025 και 2024

Εκτίμηση εύρους τιμών προϊόντων χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, 2025