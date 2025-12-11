Από σήμερα ξεκινά το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Στον ρυθμό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς κινείται η αγορά από σήμερα, 11 Δεκεμβρίου, καθώς τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριοτων εμπορικών καταστημάτων στην Αθήνα. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ) δημοσίευσε το προτεινόμενο ωράριο, το οποίο παραμένει ενδεικτικό, δίνοντας σε κάθε επιχείρηση τη δυνατότητα προσαρμογής σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Τι ισχύει για τα καταστήματα

Το ωράριο που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών αφορά την περίοδο μέχρι και την Πρωτοχρονιά. Το πλαίσιο λειτουργίας που ορίζει ο νόμος προβλέπει: Δευτέρα – Σάββατο: 06:00–21:00 και Κυριακές: 11:00–20:00. Από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, τα καταστήματα επιστρέφουν στο κανονικό τους ωράριο.

Προτεινόμενο εορταστικό ωράριο

Πέμπτη 11/12/2025: 09:00–21:00

Παρασκευή 12/12/2025: 09:00–21:00

Σάββατο 13/12/2025: 09:00–16:00

Κυριακή 14/12/2025: 11:00–16:00

Δευτέρα 15/12/2025: 09:00–16:00

Τρίτη 16/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 17/12/2025: 09:00–21:00

Πέμπτη 18/12/2025: 09:00–21:00

Παρασκευή 19/12/2025: 09:00–21:00

Σάββατο 20/12/2025: 09:00–18:00

Κυριακή 21/12/2025: 11:00–18:00

Δευτέρα 22/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 23/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00

Πέμπτη 25/12/2025 – Χριστούγεννα: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): 09:00–18:00

Πέμπτη 01/01/2026 – Πρωτοχρονιά: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ