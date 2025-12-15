Hλεκτρικό ρεύμα: Πότε συμφέρει το πορτοκαλί τιμολόγιο και τι πρέπει να προσέχετε

Σε λίγα χρόνια από τώρα, ο λογαριασμός του ρεύματος δεν θα είναι πια ένα στατικό χαρτί που απλώς καταγράφει τι καταναλώσαμε, αλλά ένα δυναμικό «εργαλείο» που θα ανταμείβει όσους μπορούν να προσαρμόζουν τις συνήθειές τους. Σε αυτό το πνεύμα εντάσσονται τα νέα «πορτοκαλί» τιμολόγια, μια ξεχωριστή κατηγορία δυναμικής τιμολόγησης που προστίθεται στην ήδη πολύχρωμη γκάμα των οικιακών και επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος.

Η βασική φιλοσοφία είναι απλή: ο καταναλωτής ενημερώνεται εκ των προτέρων για τις τιμές ανά ώρα και, αν μετακινήσει τη χρήση των ενεργοβόρων συσκευών στις φθηνές ζώνες, μειώνει σημαντικά το κόστος του λογαριασμού του.

Πότε ξεκινούν τα πορτοκαλί τιμολόγια

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου που έχει τεθεί σε διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ, η εφαρμογή των πορτοκαλί τιμολογίων θα γίνει σε δύο στάδια:

1η Φεβρουαρίου 2026: Έναρξη διάθεσης για μεγάλους καταναλωτές, με ισχύ παροχής άνω των 25 kVA.

1η Απριλίου 2026: Έναρξη διάθεσης για οικιακούς και λοιπούς μικρούς καταναλωτές, με ισχύ παροχής έως 25 kVA.

Με την ενεργοποίηση του νέου πλαισίου, ενισχύεται και η ελευθερία επιλογής προμηθευτή: η επιβολή Τέλους Τερματισμού Σύμβασης θεωρείται πλέον καταχρηστική, κάτι που σημαίνει ότι ο καταναλωτής θα μπορεί να αλλάζει ευκολότερα προγράμματα και εταιρεία.

Πώς θα λειτουργούν

Όσοι επιλέξουν πορτοκαλί τιμολόγιο θα έχουν πρόσβαση σε αναλυτική πληροφόρηση για τις διακυμάνσεις της τιμής του ρεύματος, σε ωριαία βάση. Αυτό τους επιτρέπει:

να προγραμματίζουν τη χρήση πλυντηρίων, θερμοσίφωνα, κλιματιστικών ή άλλων ενεργοβόρων συσκευών τις ώρες που η τιμή είναι χαμηλότερη,

να αποφεύγουν τις ακριβές ζώνες, όταν η τιμή εκτοξεύεται, και έτσι να περιορίζουν τα περιττά κόστη.

Στην πράξη, το σύστημα επιβραβεύει τον ευέλικτο καταναλωτή, αυτόν που μπορεί να μεταφέρει μια κατανάλωση από τις ακριβές ώρες αιχμής στις πιο «ήσυχες» ώρες του 24ώρου.

Για τους μικρούς καταναλωτές – οικιακούς και μη – το πορτοκαλί τιμολόγιο χωρίζεται σε δύο βασικά σκέλη:

Α. Πάγια Χρέωση

Είναι ένα σταθερό ποσό τον μήνα, ανεξάρτητο από την κατανάλωση kWh.

Καθορίζεται ελεύθερα από τον προμηθευτή και δεν μεταβάλλεται για όσο διαρκεί η σύμβαση.

Ο προμηθευτής μπορεί να χορηγεί εκπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές περιγράφονται ρητά στη σύμβαση.

Η πάγια χρέωση μπορεί να είναι διαφορετική ανά κατηγορία πελάτη, π.χ. οικιακοί έναντι επαγγελματικών μικρών καταναλωτών.

Β. Τελική Τιμή Προμήθειας (κυμαινόμενη, ανά ώρα)

Η τιμή ρεύματος είναι ωριαία και μεταβάλλεται καθημερινά.

Η τελική τιμή προμήθειας (€/kWh) για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας πρέπει να ανακοινώνεται έως τις 17:00 της προηγούμενης.

Έτσι, ο πολίτης γνωρίζει από πριν πότε το ρεύμα θα είναι ακριβό και πότε φθηνό και μπορεί να ρυθμίσει ανάλογα τη χρήση των συσκευών του.

Οι τιμές θα εμφανίζονται τόσο σε μια διαλειτουργική ηλεκτρονική πλατφόρμα, όσο και στις ιστοσελίδες των προμηθευτών, ώστε ο καταναλωτής να έχει εύκολη και συγκρίσιμη πληροφόρηση.

SMS, e-mail και «alert» τιμών για τους μικρούς πελάτες

Το νέο πλαίσιο δεν στηρίζεται μόνο στο web. Οι προμηθευτές θα ειδοποιούν τους μικρούς πελάτες:

μέσω SMS ή e-mail για τις ώρες με τις χαμηλότερες αλλά και τις υψηλότερες τιμές,

με ειδική προειδοποίηση («alert») σε περίπτωση που προβλέπεται εκτίναξη της τιμής πάνω από 180 €/MWh για κάποια ώρα της επόμενης ημέρας.

Με αυτόν τον τρόπο, ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να ψάχνει ο ίδιος τους πίνακες· ενημερώνεται έγκαιρα όταν είναι κρίσιμο να προσαρμόσει τη συμπεριφορά του.

Τι ισχύει για επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Για τους πελάτες που κάνουν επαγγελματική χρήση, η βασική λογική παραμένει η ίδια, αλλά με προσαρμογή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης:

Οι χρεώσεις προμήθειας είναι επίσης κυμαινόμενες ανά ώρα (έως και στο μέγιστο επίπεδο ωριαίας τιμολόγησης),

Η τιμή θα αποτελεί συνάρτηση των μεγεθών της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της συμφωνημένης σχέσης με τον προμηθευτή,

Τα προγράμματα διαμορφώνονται πάνω στο προφίλ κατανάλωσης κάθε επαγγελματία ή επιχείρησης και στις υπηρεσίες που έχει συμφωνήσει (π.χ. επίπεδο εξυπηρέτησης, επιπλέον ενεργειακά εργαλεία κ.λπ.).

Και σε αυτή την κατηγορία θα ισχύει ο μηχανισμός «alert»: οι εταιρείες προμήθειας θα ενημερώνουν μέχρι τις 17:00 της προηγούμενης ημέρας, εφόσον προβλέπεται η τιμή να ξεπεράσει τα 180 €/MWh για κάποια ώρα της επόμενης ημέρας, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να αναπροσαρμόσουν παραγωγή, λειτουργία μηχανημάτων ή άλλες ενεργοβόρες διεργασίες.

Τα πορτοκαλί τιμολόγια φέρνουν μαζί τους δύο μεγάλες αλλαγές:

από τη μία, περισσότερη διαφάνεια και εργαλεία ενημέρωσης, από την άλλη, μεγαλύτερη ευθύνη στον ίδιο τον καταναλωτή να οργανώσει την κατανάλωσή του με πιο «έξυπνο» τρόπο.

Για όσους μπορούν να μετακινήσουν μέρος της ζήτησης – είτε νοικοκυριά είτε επιχειρήσεις – η δυναμική τιμολόγηση υπόσχεται χαμηλότερο λογαριασμό. Για όλους τους υπόλοιπους, ανοίγει ένα νέο τοπίο όπου η πληροφόρηση και η ευελιξία γίνονται καθοριστικοί παράγοντες στο τελικό κόστος.