H Metlen υποψήφια για την εξαγορά της Aluminium Dunkerque - Η μοναδική ευρωπαϊκή υποψηφιότητα

Ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον προσελκύει η επικείμενη εξαγορά της Aluminium Dunkerque, μίας από τις σημαντικότερες μονάδες πρωτογενούς αλουμινίου στην Ευρώπη, με έξι εταιρείες να έχουν καταθέσει προκαταρκτικές προσφορές. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η ελληνική Metlen, η οποία αποτελεί μέχρι στιγμής τη μοναδική ευρωπαϊκή υποψηφιότητα, σε μια διαδικασία που αποκτά έντονη στρατηγική, πολιτική και βιομηχανική σημασία για τη Γαλλία και συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της γαλλικής οικονομικής εφημερίδας Les Echos, ο βασικός μέτοχος της Aluminium Dunkerque, το αμερικανικό επενδυτικό fund AIP (Apollo Infrastructure Partners), έχει απευθύνει επίσημη πρόσκληση προς τη δημόσια γαλλική επενδυτική τράπεζα Bpifrance προκειμένου να συμμετάσχει στη διαδικασία, γεγονός που σηματοδοτεί ενίσχυση της κρατικής παρουσίας στη διαπραγμάτευση.

Η εμπλοκή της Bpifrance, μέσω διενέργειας δέουσας επιμέλειας, θεωρείται ένα ποιοτικά νέο στάδιο για τη γαλλική κυβέρνηση, η οποία έως σήμερα περιοριζόταν στον έλεγχο των ξένων επενδύσεων από το υπουργείο Οικονομικών. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων κοινωνικών και πολιτικών πιέσεων, καθώς οι 750 εργαζόμενοι της μονάδας έχουν ζητήσει ανοιχτά την παρέμβαση του κράτους, εκφράζοντας ανησυχίες για το μέλλον των θέσεων εργασίας και των επενδύσεων αποανθρακοποίησης.

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση πολύ στενά», ανέφερε το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί επαφές τόσο με τη διοίκηση όσο και με τα συνδικάτα. Όπως διευκρινίζεται, εφόσον η εξαγορά πραγματοποιηθεί από μη ευρωπαϊκό επενδυτή, το Παρίσι προτίθεται να επιβάλει ιδιαίτερα αυστηρούς όρους, με έμφαση στη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας στην Ευρώπη, στην προστασία της απασχόλησης και στη συνέχιση των ήδη δρομολογημένων έργων ενεργειακής μετάβασης.

Η Aluminium Dunkerque αποτελεί μία από τις πλέον ενεργοβόρες βιομηχανικές μονάδες της Γαλλίας και θεωρείται στρατηγικός κρίκος της ευρωπαϊκής αλυσίδας αλουμινίου, τροφοδοτώντας τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι μεταφορές, η άμυνα και οι υποδομές.

Στη διαδικασία συμμετέχουν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έξι διεθνείς όμιλοι, χωρίς καμία γαλλική εταιρεία να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Ιδιαίτερες αντιδράσεις προκαλεί η συμμετοχή της Rio Tinto, η οποία υπήρξε ιδιοκτήτρια της μονάδας την περίοδο 2007–2018. Ο αγγλοαυστραλιανός όμιλος είχε προχωρήσει τότε σε περικοπές προσωπικού πριν μεταβιβάσει την Aluminium Dunkerque στον Ινδό επιχειρηματία Sanjeev Gupta, ο οποίος αργότερα ενεπλάκη σε σοβαρές χρηματοοικονομικές αναταράξεις. Τα συνδικάτα εμφανίζονται σήμερα έντονα αρνητικά απέναντι σε ενδεχόμενη επιστροφή της Rio Tinto.

Ισχυρή είναι και η παρουσία επενδυτών από τη Μέση Ανατολή. Η Emirates Global Aluminium (EGA), που ανήκει στο κρατικό επενδυτικό ταμείο Mubadala και στον χρηματοοικονομικό βραχίονα του Ντουμπάι ICD, κατέχει περίπου 4% της παγκόσμιας παραγωγής αλουμινίου και απασχολεί περισσότερους από 7.000 εργαζομένους. Παράλληλα, στην κούρσα συμμετέχει και η Aluminium Bahrain (Alba), εισηγμένη στα χρηματιστήρια του Μπαχρέιν και του Λονδίνου, με βασικούς μετόχους το κρατικό επενδυτικό ταμείο Bahrain Mumtalakat και τη σαουδαραβική Maaden.

Το ενδιαφέρον συμπληρώνεται από τη Sumitomo, έναν από τους μεγαλύτερους ιαπωνικούς εμπορικούς ομίλους, καθώς και από ακόμη έναν σημαντικό βιομηχανικό παίκτη.

Σε αυτό το στάδιο, η Metlen αποτελεί τη μοναδική ευρωπαϊκή εταιρεία που παραμένει επίσημα υποψήφια. Η ελληνική βιομηχανία διαθέτει ιδιαίτερο ιστορικό δεσμό με τη γαλλική Pechiney, καθώς το 2005 εξαγόρασε την Aluminium of Greece, την ελληνική θυγατρική του πρώην γαλλικού βιομηχανικού κολοσσού, έπειτα από τη μεταβίβασή της από την καναδική Alcan.

Σήμερα, η Metlen απασχολεί περίπου 5.000 εργαζομένους και αποτελεί τον μοναδικό καθετοποιημένο παραγωγό αλουμινίου στην Ευρώπη, ελέγχοντας όλα τα στάδια της παραγωγικής αλυσίδας – από την εξόρυξη βωξίτη και την παραγωγή αλουμίνας έως τη μετατροπή της σε πρωτόχυτο αλουμίνιο. Παράλληλα, μέσω της Protergia, διαθέτει ισχυρή παρουσία στον τομέα της ενέργειας, στοιχείο κομβικής σημασίας για τη βιωσιμότητα τέτοιων μονάδων υψηλής κατανάλωσης.

Η υπόθεση της Aluminium Dunkerque εξελίσσεται πλέον σε δοκιμασία για την ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική, καθώς το διακύβευμα υπερβαίνει τα στενά όρια μιας επιχειρηματικής συναλλαγής. Η τελική απόφαση αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο το μέλλον ενός ιστορικού εργοστασίου, αλλά και τη δυνατότητα της Ευρώπης να διατηρήσει κρίσιμες παραγωγικές δραστηριότητες σε μια περίοδο αυξημένου διεθνούς ανταγωνισμού.