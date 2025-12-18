ΟΤΕ: Διανομή έκτακτου μερίσματος μεικτού ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή

Την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα

Την έγκριση διανομής έκτακτου μερίσματος μεικτού ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή μετά την πώληση της Telekom Romania Mobile Communications S.A. ανακοίνωσε ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 0,1019 €/μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 7.405.921 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία την 22α Δεκεμβρίου 2025 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους Μετόχους θα ανέλθει στο ύψος των 0,096805 €/μετοχή.

Την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα (ημέρα αποκοπής του δικαιώματος στο μέρισμα). Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Eταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την 23η Δεκεμβρίου 2025 (Record Date).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025 από την πληρώτρια τράπεζα “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.”, ως ακολούθως:

Οι δικαιούχοι των οποίων ο χρηματιστηριακός λογαριασμός τηρείται σε Τράπεζες ή Χρηματιστηριακές εταιρείες που συμμετέχουν στο ΣΑΤ, θα εισπράττουν το μέρισμα μέσω των χρηματιστηριακών λογαριασμών τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Για την καταβολή μερίσματος σε κληρονόμους δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ. υπό τον χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής πραγματοποιείται μέσω του δικτύου της «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.», μετά την ολοκλήρωση της απαιτούμενης νομιμοποίησης των κληρονόμων. Σε περίπτωση που η καταβολή μερίσματος σε δικαιούχους δεν πραγματοποιηθεί έως το τέλος του 2026, η διαδικασία πληρωμής τα επόμενα έτη μέχρι την παραγραφή θα γίνεται απευθείας από την ΟΤΕ Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υποδιεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ στα e-mail: [email protected] [email protected]

Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας, δηλαδή μέχρι 31-12-2030, παραγράφονται και περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο.