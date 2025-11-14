ΟΤΕ: Τιμή-στόχος τα 16,10 ευρώ και σύσταση hold από την Eurobank Equities

Συνολικά, τα αποτελέσματα ήταν ευθυγραμμισμένα με τις εκτιμήσεις της αγοράς για το σύνολο της χρονιάς

Τιμή-στόχο 16,10 ευρώ από 15,10 ευρώ δίνει για τη μετοχή του ΟΤΕ η Eurobank Equities και σύσταση hold.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσίευσε χθες, το προσαρμοσμένο EBITDAaL του τρίτου τριμήνου διαμορφώθηκε στα €360 εκατ., +2% σε ετήσια βάση και σε γενικές γραμμές ήταν αντίστοιχο με τις προβλέψεις, με σταθερό υπόβαθρο: ανθεκτική κινητή (mobile service revenues +2,7%), ήπια βελτίωση στις υπηρεσίες λιανικής σταθερής (+1,3%) και σταθερή δυναμική στο ICT. Τα ανακοινωθέντα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €258 εκατ. λόγω του φορολογικού οφέλους €105 εκατ. που σχετίζεται με τη Ρουμανία, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στα €170 εκατ. (-2% ετήσια), όπως ανέμεναν οι ανλυτές της Eurobank.

Συνολικά, τα αποτελέσματα ήταν ευθυγραμμισμένα με τις εκτιμήσεις της αγοράς για το σύνολο της χρονιάς, αλλά συνεχίζουν να υπολείπονται σε δυναμισμό έναντι άλλων ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών ομίλων, οι οποίοι εμφανίζουν ανάπτυξη EBITDA 4–5% (π.χ. KPN, Orange, Telenor).

Η χρηματιστηριακή επαναπροσδιορίζει πλέον το μοντέλο σε βάση Ελλάδας-μόνο για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, κάτι που μειώνει μηχανικά τα έσοδα 2025–27, με αμελητέα επίδραση στο EBITDA. Στην πραγματικότητα, το EBITDAaL αυξάνεται ελαφρώς (+0–2%) λόγω ισχυρότερων τάσεων στην κινητή, ενισχυμένων από την τιμαριθμική αναπροσαρμογή (CPI indexation) από τον Δεκέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, επανήλθαν πρόσφατα δημοσιεύματα για το ενδεχόμενο αξιοποίησης της αποσχισμένης μονάδας πύργων του ΟΤΕ, την Cosmote Telekom Towers (CCT), η οποία διαθέτει περίπου 3.8 χιλιάδες παθητικούς σταθμούς. Ωστόσο, δεν υπάρχει ουσιαστικά νέα εξέλιξη, σημειώνει η Eurobank Equities. Βρίσκεται ακόμη σε καθαρά δομικό στάδιο προετοιμασίας, χωρίς κάτι άμεσο και σίγουρα χωρίς ενδεχόμενο ειδικού μερίσματος.

Πάντως, τα οικονομικά της TowerCo είναι πολύ περιορισμένα για να επηρεάσουν ουσιαστικά την αποτίμηση. Το EBITDAaL των πύργων είναι περίπου €40 εκατ. – μόλις 3% του ομίλου – και ακόμη κι αν αποτιμηθεί με ένα γενναιόδωρο διψήφιο πολλαπλασιαστή (οι TowerCos έχουν υποχωρήσει σε 12–13x), το δυνητικό όφελος θα ήταν