Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Η ανάπτυξη θα συνεχιστεί με FTTH, FWA και Cosmote TV

«Τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου στην ουσία συνεχίζουν στο μομέντουμ που αποκτήθηκε από το προηγούμενο τρίμηνο», είπε κατά την ενημέρωση των αναλυτών ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής.

H αναπτυξιακή πορεία του ΟΤΕ θα συνεχιστεί με μοχλούς την αυξανόμενη υιοθέτηση των υπηρεσιών FTTH, την επιτυχία της υπηρεσίας Fixed Wireless Access και τις συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις των υπηρεσιών τηλεόρασης σύμφωνα με τον CEO του Ομίλου ΟΤΕ.

"Το αποτύπωμα μας στο FTTH αυξάνεται σημαντικά, καθώς συνεχίζουμε να καταγράφουμε ισχυρές νέες προσθήκες πελατών. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο που δεν επιτρέπει πλέον την πώληση FTTC σε κτήρια ήδη συνδεδεμένα με FTTH, θα ενισχύσει τη μετάβαση στις οπτικές ίνες, επιταχύνοντας περαιτέρω την αξιοποίηση των επενδύσεων μας στο δίκτυο και προσφέροντας βελτιωμένες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες", ανέφερε ο κ. Νεμπής.

Οι συνδρομητές FTTH ανέρχονται σε 509 χιλιάδες, αντιπροσωπεύοντας το 22% των συνολικών ευρυζωνικών συνδέσεων, ενώ το ποσοστό διείσδυσης στους πελάτες ΟΤΕ που έχουν πρόσβαση στην υποδομή FTTH έχει ήδη φτάσει το 47%, ενώ η αξιοποίηση των κουπονιών επιδότησης FTTH συνεχίζει να αυξάνεται σταθερά. Η διοίκηση επισήμανε πως στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 περίπου 2 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο δίκτυο FTTH του ΟΤΕ. Ο αρχικός στόχος παραμένει στα περίπου 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2025 και στόχος τα 3,5 εκατ. μέχρι το 2030.

Η διοίκηση παράλληλα εκτίμησε πως το EBITDA του 2025 θα αυξηθεί κατά περίπου 2%, καθώς αναμένει ισχυρές επιδόσεις στις κύριες υπηρεσίες (κινητή, ευρυζωνικές υπηρεσίες και τηλεόραση), σε συνδυασμό με αποτελεσματική διαχείριση του κόστους σε διάφορους τομείς.

Από την πλευρά του ο CFO του Ομίλου, Μπάμπης Μαζαράκης, χαρακτήρισε ορόσημο την πώληση της Telekom Romania Mobile, καθώς αποτελεί μια κίνηση που επιτρέπει στον ΟΤΕ να επικεντρωθεί στην εγχώρια αγορά και να συνεχίσει να δημιουργεί περαιτέρω αξία για τους μετόχους του. Ο ΟΤΕ αποχωρεί από μια ζημιογόνο δραστηριότητα και εφεξής θα έχει σημαντική ετήσια εξοικονόμηση ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF). Στο πλαίσιο της πώλησης οι μέτοχοι θα λάβουν έκτακτο μέρισμα 0,10 ευρώ, όπως ανακοινώθηκε, ενώ έγινε γνωστό πως ανεβαίνει το guidance στα 530 εκατ. ευρώ για τις ελεύθερες ταμειακές ροές το 2025, από 460 εκατ.ευρώ προηγουμένως.