Μουζάκης: Ανεστάλη ο πλειστηριασμός ακινήτου μετά από συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα

Η Μουζάκης ανακοίνωσε σήμερα ότι η Εθνική Τράπεζα ανέστειλε τον πλειστηριασμό ακινήτου της εταιρείας, που ήταν προγραμματισμένος για τις 5 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο συμφωνίας για την οριστική ρύθμιση της εγγυητικής ευθύνης υπέρ της εταιρείας «Ήλιος Βιομηχανία Πλεκτικής ΑΒΕΕ».

Η ανακοίνωση της Μουζάκης



Η Εταιρεία, στο πλαίσιο διασφάλισης της διαρκούς και ακριβούς ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρ. 27 του Ν. 4443/2016 και του άρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (MAR) περί δημοσίευσης προνομιακών πληροφοριών, προβαίνει στην παρούσα ανακοίνωση προκειμένου να ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό αναφορικά με προνομιακή πληροφορία.

Σε συνέχεια της από 31.07.2025 Ανακοίνωσης της Εταιρείας εν σχέσει με το ζήτημα των εξελίξεων επί της αναφερόμενης εγγυητικής ευθύνης της, υπέρ της πρωτοφειλέτριας εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ», ανακοινώνεται ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, σε εκτέλεση των όρων του Ιδιωτικού Συμφωνητικού που έχει υπογραφεί μεταξύ της Τράπεζας και της Εταιρείας εν σχέσει με την οριστική ρύθμιση της ως άνω αναφερόμενης εγγυητικής ευθύνης, προχώρησε σε αναστολή του ορισθέντος την 05.11.2025 πλειστηριασμού που είχε επισπεύσει κατά ακινήτου κυριότητας της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διαβεβαιώνει το επενδυτικό κοινό ότι συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, υλοποιώντας τις απαραίτητες δικαστικές και εξωδικαστικές διαδικασίες, προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντά της και εκείνα των μετόχων της και να προστατεύσει την εταιρική περιουσία και τη φήμη της στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδιασμού.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τις αρμόδιες αρχές για κάθε σχετική εξέλιξη.