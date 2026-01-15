Στα 31,28 δισ. ευρώ ο τζίρος των ελληνικών επιχειρήσεων το Νοέμβριo

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων όλων των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας, με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές, Νοεμβρίου 2025.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Νοέμβριο 2025 ανήλθε σε 31.288.918 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,7% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024, που είχε ανέλθει 31.498.921 χιλ. ευρώ

Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, κατά 14,4%, και τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία, κατά 22,0%.