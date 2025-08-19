BC Partners: Nέο fund 2 δισ. δολαρίων με την Great Lakes

Η Great Lakes είναι ένας από τις κορυφαίες εταιρείες δανείων υψηλής εξασφάλισης στην αγορά μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Ενα νέο fund λάνσαρε η BC Partners προς αντικατάσταση του προηγούμενου ταμείου ύψους 1,6 δισ. δολαρίων, το οποίο δημιουργήθηκε μέσω της συνεργασίας της με την Great Lakes για επενδύσεις σε συμφωνίες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Το νέο fund, το Great Lakes III, αναμένεται να προσελκύσει περίπου 2 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg. Θα έχει τριετή επενδυτικό ορίζοντα, κατά τη διάρκεια του οποίου οι τρέχοντες επενδυτές θα μπορούν να εξαγοράσουν ή να μεταφέρουν τις επενδύσεις τους. Σύμφωνα με δήλωση που επικαλείται το Bloomberg, ήδη το 75% των επενδυτών του Great Lakes II έχουν αποφασίσει να δεσμευτούν στο νέο αμοιβαίο κεφάλαιο.

Η Great Lakes είναι ένας από τις κορυφαίες εταιρείες δανείων υψηλής εξασφάλισης στην αγορά μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η κοινοπραξία με την BC Partners Credit, τον πιστωτικό βραχίονα της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων BC Partners αξίας 8,7 δισ. δολαρίων, ξεκίνησε το 2018, πολύ πριν η ιδιωτική πίστωση εξελιχθεί σε μια βιομηχανία αξίας 1,7 τρισ. δολαρίων.

«Το κάνουμε αυτό εδώ και επτά χρόνια και έχουμε ένα εξαιρετικό ιστορικό», δήλωσε ο Ted Goldthorpe, επικεφαλής πιστώσεων της BC Partners, σε συνέντευξή του. «Ήταν μια τεράστια επιτυχία και διαφέρει από πολλές άλλες κοινοπραξίες, επειδή επενδύουν μαζί μας. Είναι κάτι πολύ μοναδικό».

Σημειώνεται πως η BC Partners έχει το δικαίωμα να εξετάζει πρώτα τις ευκαιρίες δανεισμού που διαρθρώνονται ως unitranches (υβριδική χρηματοδότηση που συνδυάζει senior και junior εξασφάλισης). Αυτό σημαίνει ότι επωφελείται από μια σταθερή ροή συμφωνιών, στις οποίες επενδύει και η Great Lakes.