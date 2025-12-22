Τεχνική Ολυμπιακή: Συμφωνία συγχρηματοδότησης με Pollen Street Capital ως 250 εκατ. ευρώ

Σκοπός της Συμφωνίας Συγχρηματοδότησης είναι ο εντοπισμός και η αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών και η απόκτηση χαρτοφυλακίων εμπορικών και οικιστικών ακινήτων στην Ελλάδα

Σε σύναψη συμφωνίας συγχρηματοδότησης (Co-Funding Agreement) με τον διαχειριστή εναλλακτικών επενδύσεων Pollen Street Capital, με έδρα το Λονδίνο, με υπό διαχείριση κεφάλαια (Assets under Management) άνω των 7 δισ. ευρώ, προχώρησε η Τεχνική Ολυμπιακή.

Η συγχρηματοδοτική διάρθρωση θα υλοποιηθεί μέσω δανειακής χρηματοδότησης της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας Premier Capital Investments S.A., συσταθείσας στο Λουξεμβούργο, με συμμετοχή κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Pollen Street Capital και της Τεχνικής Ολυμπιακής Α.Ε., για συνολική χρηματοδοτική δυνατότητα έως 250 εκατ. ευρώ εντός των επόμενων 3 ετών.

Το προϊόν της ανωτέρω χρηματοδότησης θα καταστεί διαθέσιμο στην κατά 100% έμμεση θυγατρική της εταιρείας Premier Capital Investments Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε., συσταθείσα στην Ελλάδα και κατά 100% θυγατρική της Premier Capital Investments S.A. (Λουξεμβούργο), μέσω ενδοομιλικών χρηματοδοτικών διευθετήσεων.

Σκοπός της συμφωνίας συγχρηματοδότησης είναι ο εντοπισμός και η αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών και η απόκτηση χαρτοφυλακίων εμπορικών και οικιστικών ακινήτων στην Ελλάδα.

Η εταιρεία δηλώνει ότι θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη που αφορά την ανωτέρω συναλλαγή.