Ελεύθεροι επαγγελματίες: Τεκμαρτή φορολόγηση και ψηφιοποίηση ανεβάζουν τους τζίρους

Η ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών, η σύνδεση των ταμειακών μηχανών και των POS με τα myDATA, αλλά και η τεκμαρτή φορολόγηση σε συνδυασμό με την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένους κλάδους της αγοράς, οδήγησαν σε υψηλότερα επίπεδα τους τζίρους που δήλωσαν για το 2024 στην Εφορία οι περισσότεροι επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων των φετινών φορολογικών δηλώσεων 385 επαγγελματικών κλάδων που υπάγονται στο καθεστώς του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, περίπου το 30% των επαγγελματιών δηλώνει στην Εφορία ετήσιο τζίρο που δεν υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ και μόνο το 16% των επαγγελματιών εμφανίζεται με εισπράξεις που υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ το χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η πλειονότητα των κλάδων των αυτοαπασχολούμενων, δηλώνει υψηλότερα ακαθάριστα έσοδα απ’ ότι τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στις φορολογικές εισπράξεις του προϋπολογισμού.

Η «ακτινογραφία» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τους μέσους τζίρους των ελεύθερων επαγγελματιών, δείχνει ότι στην κορυφή βρίσκονται φαρμακοποιοί, καπνέμποροι και πρατηριούχοι καυσίμων και στις τελευταίες θέσεις επαγγελματίες που επισκευάζουν ρολόγια και κοσμήματα με μέσο ετήσιο τζίρο μόλις 5.238 ευρώ.

Σε κλάδους επιρρεπείς στη φοροδιαφυγή καταγράφεται σημαντική …διόρθωση των δηλωθέντων τζίρων: κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής δήλωσαν για το 2024 τζίρο 18.901 ευρώ κατά μέσο όρο, εκμεταλλευτές ταξί: μέσες ετήσιες εισπράξεις 21.423 ευρώ, αρχιτέκτονες με ετήσια ακαθάριστα έσοδα 23.314 ευρώ κατά μέσο όρο, μεσίτες ακινήτων με ετήσιο μέσο τζίρο 16.687 ευρώ κ.λ.π.

Με δεδομένο όμως ότι τα καθαρά κέρδη δεν ξεπερνούν το 1/3 του τζίρου, στην «τσιμπίδα» του τεκμαρτού εισοδήματος πιάστηκαν και φέτος περισσότεροι από τους μισούς επαγγελματίες.

Τι δήλωσαν

Από τη λίστα της ΑΑΔΕ με το μέσο τζίρο του 2024 που δήλωσαν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις 385 επαγγελματικοί κλάδοι, προκύπτουν τα εξής:

Εκμεταλλευτές ταξί: Οι 29.906 φορολογούμενοι που εκμεταλλεύονται ταξί δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα για το 2024 κατά μέσο όρο 23.314 ευρώ από 18.595 ευρώ το 2023 και 16.281 ευρώ το 2022.

Ιδιοκτήτες μπαρ: Οι 28.081 ιδιοκτήτες μπαρ δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα 48.935 ευρώ για το 2024, σημαντικά αυξημένο τζίρο σε σχέση με τα 43.524 ευρώ που είχαν δηλώσει για το 2023 και το μέσο τζίρο των 37.777 ευρώ που είχαν εμφανίσει για το 2022.

Υδραυλικοί: Στον κλάδο απασχολούνται 9.300 φυσικά πρόσωπα. Το μέσο ακαθάριστο εισόδημα ανήλθε σε 34.389 ευρώ από 32.354 ευρώ το 2023 και 29.463 ευρώ για το 2022.

Μαραγκοί: Οι 5.832 μαραγκοί δήλωσαν για το 2024 ακαθάριστα έσοδα 36.376 ευρώ κατά μέσο από 35.593 ευρώ το 2023 και 32.913 ευρώ που είχαν δηλώσει για το 2022.

Ηλεκτρολόγοι: Στο κλάδο δραστηριοποιούνται 9.339 φυσικά πρόσωπα. Το μέσο ακαθάριστο εισόδημα που δήλωσαν για το 2024 ανήλθε σε 38.652 ευρώ από 36.300 ευρώ το 2023 από 32.635 ευρώ το 2022.

Δικηγόροι: Το μέσο ακαθάριστο εισόδημα που δήλωσαν οι 35.411 δικηγόροι ανήλθε για το 2024 σε 26.943 ευρώ από 23.720 ευρώ το 2023 και 22.890 ευρώ το 2022.

Γιατροί (δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων): Οι 24.453 γιατροί δήλωσαν μέσο τζίρο 44.854 ευρώ για το 2024 όταν για το 2023 είχαν εμφανίσει μέσο τζίρο 44.337 ευρώ και για το 2022 τα μέσα ακαθάριστα έσοδα τους είχαν ανέλθει σε 46.640 ευρώ.

Μεσίτες ακινήτων: Οι 4.208 μεσίτες εμφανίζονται με μέσο τζίρο 16.678 ευρώ για το 2024 από 15.123 ευρώ το 2023 και 15.733 ευρώ για το 2022.

Αρχιτέκτονες: Οι 11.143 αρχιτέκτονες δήλωσαν κατά μέσο όρο ακαθάριστα έσοδα 23.314 ευρώ για το 2024 αυξημένα σε σχέση με τα 20.573 ευρώ που είχαν δηλώσει για το 2023 και από τα 18.766 ευρώ που είχαν εμφανίσει για το 2022.

Τις μεγαλύτερες ετήσιες εισπράξεις εμφάνισαν για το 2024:

184 φορολογούμενοι που δραστηριοποιούνται στο τομέα του χονδρικού εμπορίου προϊόντων καπνού με μέσο ετήσιο τζίρο 1.217.695 ευρώ από 1.202.704 ευρώ το 2023 και 1.295.860 ευρώ για το 2022.

3.248 επαγγελματίες από το λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης με μέσο ετήσιο τζίρο 628.592 ευρώ για το 2024 από 669.782 ευρώ το 2023 και 772.275 ευρώ το 2022.

70 αυτοαπασχολούμενοι από την παραγωγή παρασκευασμάτων ζωοτροφών με μέσα έσοδα ύψους 449.551 ευρώ από 476.685 ευρώ για το 2023 και 484.631 ευρώ το 2022.

7.482 φαρμακοποιοί με μέσο τζίρο 301.621 ευρώ από 292.571 ευρώ το 2023.

Στον αντίποδα, το χαμηλότερο τζίρο δήλωσαν 568 φορολογούμενοι που δραστηριοποιούνται στην επισκευή και επιδιόρθωση ρολογιών και κοσμημάτων με μέσα ετήσια ακαθάριστα έσοδα ύψους 5.238 ευρώ από 5.050 ευρώ το 2023.