Συντάξεις: Αύξηση 3% στο εξάμηνο – Ποιοι πληρώνονται περισσότερα ανά ηλικία και κλάδο

Αύξηση στη μέση σύνταξη και τον αριθμό των συνταξιούχων καταγράφει η έκθεση «ΗΛΙΟΣ» για τον Ιούνιο

Στα 1.182 ευρώ ανέρχεται πλέον η μέση σύνταξη, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της έκθεσης «ΗΛΙΟΣ» για τον Ιούνιο. Ο αριθμός των συνταξιούχων στη χώρα ανέρχεται πλέον σε 2,51 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση κατά περίπου 20.000 άτομα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, όταν ήταν 2,49 εκατομμύρια.

Παράλληλα, αυξημένη είναι και η συνολική δαπάνη για τις συντάξεις, καθώς φτάνει πλέον τα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ μηνιαίως. Το ποσό αυτό είναι κατά περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερο από το αντίστοιχο του Ιουνίου 2024, αντανακλώντας τόσο την αύξηση του αριθμού των δικαιούχων όσο και τη μικρή αλλά σταθερή αναπροσαρμογή των ποσών.

Πώς διαμορφώνονται οι μέσες απολαβές

Η μέση σύνταξη εμφανίζεται αυξημένη κατά περίπου 3% σε ετήσια βάση, από 1.148 ευρώ τον Ιούνιο του 2024 σε 1.182 ευρώ φέτος. Η κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 951 ευρώ, αυξημένη από τα 924 ευρώ, ενώ η επικουρική παραμένει σταθερή στα 221 ευρώ.

Η στασιμότητα των επικουρικών συντάξεων αποδίδεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτόματος μηχανισμός αναπροσαρμογής, σε αντίθεση με τις κύριες συντάξεις που έχουν επανειλημμένως αναθεωρηθεί τα τελευταία χρόνια – για τους συνταξιούχους που δεν επηρεάζονται από την προσωπική διαφορά.

Οι ανισότητες στο ύψος των συντάξεων

Τα δεδομένα της έκθεσης αναδεικνύουν σημαντικές αποκλίσεις στο ύψος των καταβαλλόμενων συντάξεων. Οι άνδρες συνταξιούχοι συνεχίζουν να λαμβάνουν υψηλότερες συντάξεις από τις γυναίκες, ενώ οι απόμαχοι του Δημοσίου διατηρούν σαφές προβάδισμα έναντι εκείνων του ιδιωτικού τομέα ως προς τις αποδοχές τους.

Παρά τις αυξήσεις και τη γενική τάση βελτίωσης του μέσου εισοδήματος των συνταξιούχων, οι ανισότητες αυτές παραμένουν σταθερές, επηρεάζοντας τη συνολική κατανομή του συνταξιοδοτικού εισοδήματος.