Θετική η Alpha Finance για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Η Titan Cement στις βασικές επιλογές

Η Alpha Finance στη νέα στρατηγική της έκθεση για τις ελληνικές μετοχές διατηρεί θετική στάση για το ελληνικό χρηματιστήριο, τονίζοντας ότι παρά τη φετινή άνοδο (+35% στον Γενικό Δείκτη και +77% στις τράπεζες), οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές και υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανόδου, ενόψει και της επικείμενης αναβάθμισης της χώρας σε «ανεπτυγμένη αγορά» τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η χρηματιστηριακή προχωρά σε μία νέα προσθήκη στις κορυφαίες της επιλογές, εντάσσοντας την Titan Cement International, εκτιμώντας ότι τα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου και το προγραμματισμένο Capital Markets Day της 11ης Νοεμβρίου θα λειτουργήσουν ως καταλύτες για re-rating της μετοχής. Η τιμή-στόχος για την Titan ορίζεται στα €48,10, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου +31%, με δείκτη EV/EBITDA στις 5,3 φορές.

Στις υπόλοιπες επιλογές της, η Metlen παραμένει κορυφαία «buy idea» με τιμή-στόχο τα €71, δηλαδή περιθώριο ανόδου +67% από τα τρέχοντα επίπεδα και αποτίμηση 8,4x EV/EBITDA, ενώ η ΔΕΗ (PPC) διατηρείται στη λίστα των top picks με στόχο τα €20,50 και περιθώριο +44%, καθώς η Alpha Finance εκτιμά ότι η παρουσίαση της νέας στρατηγικής (CMD 19 Νοεμβρίου) θα αναδείξει τη δυναμική του μετασχηματισμού της εταιρείας.

Για τον ΟΤΕ, η τιμή-στόχος τοποθετείται στα €19,70, με περιθώριο ανόδου +26% και αποτίμηση 4,7 φορές τον δείκτη EV/EBITDA, ενώ για τη Jumbo στα €32,70, δηλαδή περίπου +22% από τα τρέχοντα επίπεδα, με βάση 6,8 φορές τον δείκτη EV/EBITDA. Η Τράπεζα Κύπρου παραμένει επίσης μεταξύ των κορυφαίων επιλογών, με τιμή-στόχο τα €8,60 και περιθώριο +12%, αποτιμώμενη στο 1,2 φορές τον δείκτη P/TBV.

Η Alpha Finance επισημαίνει ότι η προτίμησή της παραμένει στραμμένη στις μη τραπεζικές μετοχές, οι οποίες, όπως εκτιμά, μπορούν να επιδείξουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και υπεραπόδοση ακόμη και σε φάση διόρθωσης της αγοράς.

Παρά την έντονη άνοδο, το Χρηματιστήριο Αθηνών εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση 30–40% έναντι των δεικτών Stoxx 600 και MSCI EM, με δείκτη P/E 9,2 φορές και EV/EBITDA 7,0 φορές, γεγονός που αφήνει σημαντικό περιθώριο επανατιμολόγησης έως το 2026.

Κομβικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η αναβάθμιση της Ελλάδας σε «Developed Market» από FTSE Russell και S&P Dow Jones Indices, η οποία –όπως αναφέρει η Alpha Finance– σηματοδοτεί την πλήρη επανένταξη της χώρας στο κλαμπ των ανεπτυγμένων οικονομιών μετά από 13 χρόνια και αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα και τις εισροές ξένων κεφαλαίων.

«Στην επικαιροποίηση της στρατηγικής μας για τον Οκτώβριο 2025, εξετάζουμε τη σημαντική πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου, το οποίο έχει καταγράψει άνοδο 35% από την αρχή του έτους, συγκαταλεγόμενο μεταξύ των καλύτερων αγορών παγκοσμίως, παρά τη πρόσφατη διόρθωση. Οι τράπεζες παραμένουν ο κύριος μοχλός ανόδου (+77% από την αρχή του έτους), ενώ η ευρύτητα και η ρευστότητα της αγοράς συνεχίζουν να βελτιώνονται, με τον μέσο ημερήσιο τζίρο (ADV) αυξημένο κατά 50% σε ετήσια βάση, περίπου στα 210 εκατ. ευρώ.

Η ορατή θετική δυναμική υποστηρίζεται από ισχυρά θεμελιώδη, αυξημένη συμμετοχή ξένων επενδυτών και έντονη εταιρική δραστηριότητα, που περιλαμβάνει πολλαπλές IPOs, SCIs και μετασχηματιστικές εξαγορές & συγχωνεύσεις. Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη αποτελεί η επιβεβαίωση από τους S&P DJ και FTSE Russell της αναβάθμισης της Ελλάδας σε «Αναπτυγμένη Αγορά» (Developed Market) με ισχύ από τον Σεπτέμβριο 2026, γεγονός που συνιστά ορόσημο για την ελληνική αγορά και αναμένεται να προσελκύσει επιπλέον κεφάλαια μεσοπρόθεσμα.

«Μεταξύ των αγαπημένων μας επιλογών, προσθέτουμε την Titan Cement, εκτιμώντας ότι το επερχόμενο CMD και τα αποτελέσματα θα αντιστρέψουν την υστέρησή της, ενώ διατηρούμε τις υπάρχουσες θέσεις μας σε Metlen και Jumbo (ελκυστικές μετά τη διόρθωση), Bank of Cyprus (συνεχιζόμενη υπεραπόδοση), PPC (φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης) και ΟΤΕ (αμυντικό προφίλ και ισχυρός ισολογισμός). Η προτίμησή μας παραμένει υπέρ των μη τραπεζικών μετοχών, που αναμένουμε να προσφέρουν καλύτερη σχετική αξία ακόμη και σε περιόδους διόρθωσης της αγοράς», καταλήγει η Alpha Finance.