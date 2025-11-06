Εκτός MSCI Greece η Metlen - Στον Small Cap οι Cenergy και Viohalco

Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις 24 Νοεμβρίου μετά την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής συνεδρίασης

Eκτός MSCI Greece βρέθηκε η μετοχή της Metlen Energy & Metals, όπως ήταν αναμενόμενο, λόγω της αλλαγής της κύριας διαπραγμάτευσής της, ενώ στον Small Cap του MSCI Greece εντάσσονται οι μετοχές των Cenergy και Viohalco.

Με την αλλαγή στον βασικό δείκτη (MSCI Greece Standard Index) περιλαμβάνονται πλέον 8 μετοχές: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Jumbo.

Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις 24 Νοεμβρίου μετά την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής συνεδρίασης, ή διαφορετικά με έναρξη ισχύος (effective date) την 25η Νοεμβρίου.