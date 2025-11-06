Εκτός MSCI Greece η Metlen - Στον Small Cap οι Cenergy και Viohalco
Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις 24 Νοεμβρίου μετά την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής συνεδρίασης
Eκτός MSCI Greece βρέθηκε η μετοχή της Metlen Energy & Metals, όπως ήταν αναμενόμενο, λόγω της αλλαγής της κύριας διαπραγμάτευσής της, ενώ στον Small Cap του MSCI Greece εντάσσονται οι μετοχές των Cenergy και Viohalco.
Με την αλλαγή στον βασικό δείκτη (MSCI Greece Standard Index) περιλαμβάνονται πλέον 8 μετοχές: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Jumbo.
Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις 24 Νοεμβρίου μετά την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής συνεδρίασης, ή διαφορετικά με έναρξη ισχύος (effective date) την 25η Νοεμβρίου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Καμία αλλαγή στον MSCI Greece – Παραμένουν εννέα τίτλοι
Tο rebalancing θα γίνει στο κλείσιμο της συνεδρίασης στις 26 του Αυγούστου.
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η επόμενη ημέρα μετά τη διόρθωση του Οκτωβρίου - Τα στηρίγματα
Ο ρόλος των τραπεζών
Χρηματιστήριο: Εβδομαδιαία άνοδος 1,20%, κέρδη 36,86% από τις αρχές του 2025
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.011,41μονάδες
Euronext: Tο όφελος από την ένταξη της ΕΧΑΕ στο πανευρωπαϊκό χρηματιστηριακό δίκτυο
Η ελληνική αγορά θα ενταχθεί στην ενιαία «δεξαμενή» ρευστότητας
Στο άρμα του παγκόσμιου sell off το Χρηματιστήριο - Πέμπτη μέρα ισχυρών απωλειών
Στα χαμηλότερα επίπεδα από τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου ο ΓΔ
BofA: Οι ελληνικές μετοχές και η Ελλάδα πρώτη επιλογή των διεθνών funds
Οι ελληνικές τράπεζες είναι οι βαρύτερα κατεχόμενες μετοχές στην περιοχή EEMEA
ΕΧΑΕ: «Δίκαιο και εύλογο» το τίμημα στη δημόσια πρόταση από Euronext
Η αιτιολογημένη γνώμη του ΔΣ της ΕΧΑΕ για την προαιρετική δημόσια πρόταση που κατέθεσε η…
Χρηματιστήριο: Τι σηματοδοτεί η άνοδος στις ανεπτυγμένες αγορές - Τα οφέλη και ο προβληματισμός
Η αναβάθμιση του Χ.Α θα αποτελέσει ορόσημο για την εισροή κεφαλαίων των ξένων επενδυτών.
Μειώνεται η αβεβαιότητα στο ΧΑ - Πτώση του δείκτη «φόβου» του ΚΕΠΕ τον Σεπτέμβριο
Ο δείκτης παρέμεινε σε επίπεδο χαμηλότερο του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του…
Bloomberg: Στο κλαμπ των ανεπτυγμένων αγορών το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά από μία 10ετία
«Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις εισηγμένες εταιρείες και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και…
Aπόφαση-ορόσημο: Ο FTSE Russell αναβάθμισε το Χρηματιστήριο Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές
Ο διεθνής οίκος προχώρησε στη μετάταξη του ΧΑ από την κατηγορία των αναδυόμενων στο κλαμπ…
06/11/2025 11:55
Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Το κυκλοφοριακό απαιτεί πολιτική απόφαση
06/11/2025 11:01
Πιερρακάκης: Είμαι υπέρ της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ - Εγιναν επικοινωνιακά και επιχειρησιακά λάθη
06/11/2025 10:57