Οι 6+1 επιλογές της Beta Securities για το 2026 – Οι τιμές στόχοι

Με ενισχυμένες προοπτικές εισέρχεται το Χρηματιστήριο Αθηνών στο 2026, στηριζόμενο σε ουσιαστικές διαρθρωτικές βελτιώσεις, αυξημένη διεθνή ορατότητα και βαθύτερη ενσωμάτωση με τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, επισημαίνει η Beta Securities στην ετήσια έκθεσή της για τις προοπτικές της αγοράς.

Ισχυρότερες εισηγμένες και νέο επενδυτικό αφήγημα

Σύμφωνα με τη Beta Securities, οι εισηγμένες εταιρείες εμφανίζονται σήμερα σαφώς ισχυρότερες, μετά από μια δεκαετία αναδιαρθρώσεων και συγχωνεύσεων, με μεγαλύτερη κλίμακα, πιο προβλέψιμη κερδοφορία και ισχυρές ταμειακές ροές. Το 2025 θα μπορούσε να αποτελέσει το τέταρτο συνεχόμενο έτος ιστορικά υψηλών κερδών, με αιχμή τον τραπεζικό κλάδο.

Ο συνδυασμός ισχυρών μακροοικονομικών θεμελίων και αναβαθμισμένων εταιρικών μεγεθών καθιστά το ελληνικό χρηματιστήριο ελκυστικό τόσο για ιδιώτες όσο και για θεσμικούς επενδυτές, προσφέροντας έναν σπάνιο συνδυασμό ευρωπαϊκής σταθερότητας και ρυθμών ανάπτυξης που προσεγγίζουν αναδυόμενες αγορές.

Top picks και συστάσεις για το 2026

Στο πλαίσιο της επενδυτικής της στρατηγικής για το 2026, η Beta Securities διαμορφώνει ένα επιλεκτικό χαρτοφυλάκιο τοποθετήσεων, δίνοντας έμφαση σε εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, ορατότητα κερδοφορίας και ελκυστικές αποτιμήσεις.

Στον τραπεζικό κλάδο, ξεχωρίζει τις Alpha Bank (σύσταση buy, τιμή-στόχος 4,17 ευρώ), Eurobank (buy, 4,12 ευρώ) και Τράπεζα Πειραιώς (buy, 8,59 ευρώ), ενώ για την Εθνική Τράπεζα διατηρεί σύσταση hold με τιμή-στόχο τα 14,14 ευρώ.

Στους κλάδους της ενέργειας και των υποδομών, η χρηματιστηριακή διατηρεί σύσταση overweight για τη ΔΕΗ, με τιμή-στόχο τα 24,4 ευρώ, καθώς και για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τιμή-στόχο τα 32,1 ευρώ.

Στο λιανεμπόριο, η Jumbo παραμένει βασική επιλογή, με σύσταση overweight και τιμή-στόχο τα 39 ευρώ, ενώ από τη μικρή κεφαλαιοποίηση ξεχωρίζει η Παπουτσάνης, επίσης με σύσταση overweight και τιμή-στόχο τα 5,2 ευρώ.

Καθοριστικό ορόσημο αποτελεί η διαδικασία ενοποίησης με τον όμιλο Euronext, η οποία συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Όπως σημειώνει η χρηματιστηριακή, η κίνηση αυτή αναβαθ [μίζει] την προσβασιμότητα, τα τεχνολογικά πρότυπα, την αποδοτικότητα των συναλλαγών και τη συνολική ανταγωνιστικότητα του ΧΑ, ενισχύοντας παράλληλα το ενδιαφέρον των ξένων θεσμικών επενδυτών.

Το 2025 καταγράφηκε αισθητή βελτίωση στη ρευστότητα και τη δραστηριότητα της αγοράς, με τη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών να αυξάνεται κατά 56,6% σε ετήσια βάση, εξέλιξη που αντανακλά τόσο την επαναδραστηριοποίηση των εγχώριων επενδυτών όσο και τη διεύρυνση της διεθνούς επενδυτικής βάσης.

Παράλληλα, τα εταιρικά κέρδη κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά, το μακροοικονομικό περιβάλλον σταθεροποιήθηκε περαιτέρω και η πιστοληπτική εικόνα του ελληνικού Δημοσίου ενισχύθηκε, διαμορφώνοντας ένα σαφώς πιο υγιές πλαίσιο για την αγορά.

Επιστροφή των IPOs και αυξημένη εταιρική δραστηριότητα

Ύστερα από μακρά περίοδο υποτονικότητας, η δραστηριότητα στις αρχικές δημόσιες προσφορές (IPOs) παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, με αρκετές μεσαίου μεγέθους και αναπτυξιακές εταιρείες να εξετάζουν την είσοδό τους στο ταμπλό. Η «ουρά» νέων εισαγωγών για την περίοδο 2025–2026 έχει ενισχυθεί, ενώ αυξημένες ήταν και οι δευτερογενείς εκδόσεις, τα placements και τα προγράμματα επαναγοράς μετοχών.

Μακροοικονομικό περιβάλλον: Ανάπτυξη με χαμηλότερο ρίσκο

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η Beta Securities προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα διατηρήσει ρυθμό ανάπτυξης 2,2% το 2026, με την ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ να παραμένει ισχυρή στο 4,6%. Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 1,9%, ενώ η ανεργία αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 9,2%.

Ιδιαίτερα θετικός παραμένει και ο δημοσιονομικός ορίζοντας, με τη χώρα να διατηρεί ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα, αξιοποιώντας πλήρως τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας, την οποία πλέον αναγνωρίζουν όλοι οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης.

Καθοριστικό ρόλο το 2026 θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, με εκτιμώμενες εκταμιεύσεις 6–8 δισ. ευρώ εντός του έτους, προσφέροντας σημαντική ώθηση σε επενδύσεις ενέργειας, υποδομών και ψηφιακού μετασχηματισμού.