Χρηματιστήριο: Εβδομαδιαία άνοδος 1,20%, κέρδη 36,86% από τις αρχές του 2025

Με άνοδο 1,20% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει με την αγορά να ανακάμπτει μετά την μεγάλη υποχώρηση της περασμένης εβδομάδος (-5,81%).

Η Alpha Finance στη νέα στρατηγική της έκθεση για τις ελληνικές μετοχές διατηρεί θετική στάση για το ελληνικό χρηματιστήριο, τονίζοντας ότι παρά τη φετινή άνοδο (+36% στον Γενικό Δείκτη και +78% στις τράπεζες), οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές και υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανόδου, ενόψει και της επικείμενης αναβάθμισης της χώρας σε «ανεπτυγμένη αγορά» τον Σεπτέμβριο του 2026.

Παρά την έντονη άνοδο, το Χρηματιστήριο Αθηνών εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση 30-40% έναντι των δεικτών Stoxx 600 και MSCI EM, με δείκτη P/E 9,2 φορές και EV/EBITDA 7,0 φορές, γεγονός που αφήνει σημαντικό περιθώριο επανατιμολόγησης έως το 2026. Στις κορυφαίες επιλογές της είναι οι μετοχές με τιμές- στόχους: Τιτάν (48,10 ευρώ), Κύπρου (8,60 ευρώ), Metlen (71 ευρώ), ΟΤΕ (19,70 ευρώ), Jumbo (32,70 ευρώ) και ΔΕΗ (20,50 ευρώ).

Παραμένει «ταύρος» για τις ελληνικές τράπεζες η αμερικανική επενδυτική τράπεζα JP Morgan και σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να είναι, παρά το φετινό ράλι, περίπου 15% φθηνότερες από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, με 7,7 φορές τα κέρδη τους (Ρ/Ε) και 1,1 φορές την λογιστική αξία τους (TBV), με απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RοTE) πάνω από 15%.

Με ορίζοντα τον Δεκέμβριο του 2026, δίνει τιμή στόχο τα 4,10 ευρώ για την Alpha Bank, τα 4,10 ευρώ επίσης για την Eurobank, τα 9,00 ευρώ για την Πειραιώς και τα 15 ευρώ για την Εθνική.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.011,41μονάδες, έναντι 1.987,52 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 1,20%, από τις αρχές Οκτωβρίου υποχωρεί 1,12%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 36,86%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1,30% και από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 42,25%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 0,99%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 19,71%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1,03%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει υψηλά κέρδη σε ποσοστό 78,22%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.125,266 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών υποχώρησε σημαντικά και διαμορφώθηκε στα 225,053 εκατ. ευρώ, από 319,085 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 1,703 δισ. ευρώ, στα 137,575 δισ. ευρώ , ενώ από τις αρχές του 2025 είναι ενισχυμένη κατά 34,43 δισ. ευρώ.