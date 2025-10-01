Deutsche Bank: Tο Χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζει να φιγουράρει στην κορυφή των παγκόσμιων αποδόσεων

Παρά το γεγονός ότι έχασε έδαφος τον Σεπτέμβριο, καθώς ενισχύθηκε σε ποσοστό μόλις 0,62%, ο Γενικός Δείκτης σε επίπεδο εννεαμήνου συνεχίζει να φιγουράρει μεταξύ των υψηλότερων αποδόσεων παγκοσμίως, όπως συνοψίζει η Deutsche Bank στο μηναίο δελτίο των επιδόσεων των αγορών.

Στην κατάταξη του γ’ τριμήνου, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ μπαίνει στο παγκόσμιο top-10 και συγκριμένα στη 10η θέση, με άνοδο 9,6%. Σε όρους δολαρίου, στο ίδιο διάστημα η απόδοση του ΓΔ ήταν η 9η υψηλότερη διεθνώς.

Σε όρους τοπικού νομίσματος (ευρώ) μάλιστα, το ΧΑ βρίσκεται στην τέταρτη θέση των επιδόσεων μεταξύ των αγορών που παρακολουθεί η γερμανική τράπεζα, ενώ σε όρους δολαρίου είναι στην δεύτερη θέση, λίγο κάτω από τον τραπεζικό δείκτη του Stoxx 600 (DJStoxx 600 Banks).

Σε επίπεδο εννεαμήνου το ΧΑ συνεχίζει να πρωταγωνιστεί, κυρίως λόγω της ανόδου που είχε προηγηθεί στο α’ εξάμηνο. Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο μεταξύ όλων των εθνικών χρηματιστηριακών δεικτών παγκοσμίως, ενισχυμένος 42,8%. Υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τον ΓΔ εμφανίζουν στο εννεάμηνο μόνο το ασήμι, με κέρδη 61,4%, ο DJ Stoxx 600 Banks με άνοδο 53,8% και ο χρυσός με κέρδη 47%.

Παράλληλα, η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να μειώσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο έδωσε περαιτέρω στήριξη στις αγορές, ιδιαίτερα για τα αμερικανικά ομόλογα, ενώ η τιμή του χρυσού σημείωσε τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από το 2011.

Ωστόσο, υπήρξαν και λιγότερο θετικές εξελίξεις, με τους φόβους για τα δημοσιονομικά της Ευρώπης να προκαλούν νέες πιέσεις στα ομόλογα μακροπρόθεσμης διάρκειας, ιδίως στη Γαλλία.

Αγορά ομολόγων

Η γενικότερη τάση της αγοράς ήταν θετική, με τον δείκτη S&P 500 να σημειώνει άνοδο 8,1%, ενώ και άλλοι δείκτες όπως ο STOXX 600 (+3,5%) και ο Nikkei (+11,7%) επίσης παρουσίασαν κέρδη.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων μειώθηκαν κατά 8 μονάδες βάσης, και ο παγκόσμιος δείκτης ομολόγων της Bloomberg σημείωσε άνοδο 0,6%.

Ωστόσο, υπήρξαν και εξαιρέσεις, κυρίως στις αποδόσεις των ομολόγων μεγάλων διάρκειας στην Ευρώπη, όπου οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση προκάλεσαν νέες πιέσεις.

Η Γαλλία βρέθηκε στο επίκεντρο, καθώς ο Πρωθυπουργός Μπαϊρού έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης και το κράτος αντιμετώπισε υποβάθμιση της πιστοληπτικής του αξιολόγησης από την Fitch από ΑΑ- σε Α+. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης των 30ετών ομολόγων της Γαλλίας κατά 29 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 4,35%.

Ο χρυσός… λάμπει

Ο χρυσός κατέγραψε ιστορικό υψηλό στις τιμές του, φτάνοντας τα 3.859 δολάρια/ουγγιά, με την τιμή του να σημειώνει άνοδο 16,8% για το τρίτο τρίμηνο και 11,9% τον Σεπτέμβριο, την ισχυρότερη μηνιαία απόδοση από τον Αύγουστο του 2011.

Ο χρυσός βρίσκεται τώρα σε τροχιά για τη μεγαλύτερη ετήσια απόδοσή του από το 1979, όταν σημειώθηκε άνοδος 127% λόγω της πετρελαϊκής κρίσης και του πληθωριστικού κύματος, δείχνοντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.