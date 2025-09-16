Deutsche Bank: Προκλησεις και ευκαιρίες για τις ελληνικές τράπεζες - Ποιες είναι οι τιμές στόχοι

Τις βασικές προκλήσεις αλλά και τα στρατηγικά ερωτήματα που απασχολούν τους επενδυτές σκιαγραφεί στην ανάλυση της για τις ευρωπαϊκές τράπεζες η Deutsche Bank.

Η Deutsche Bank σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες διαπραγματεύονται με δείκτη P/E 9,1 φορές για το 2026, προσφέροντας μέση μερισματική απόδοση 5,6% και επιπλέον 3,3% από προγράμματα επαναγοράς, με προσδοκώμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) στο 14,6%.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες και η Τράπεζα Κύπρου βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών, η συζήτηση πλέον στρέφεται γύρω από τη διατήρηση της κερδοφορίας, την αξιοποίηση της υπερβάλλουσας κεφαλαιακής θέσης και την προσαρμογή στο νέο περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων.

Ωστόσο, η πρόκληση για όλες παραμένει να αποδείξουν ότι η κερδοφορία τους μπορεί να διατηρηθεί σε συνθήκες χαμηλότερων επιτοκίων και αυξημένου ανταγωνισμού.

Η γερμανική τράπεζα διατηρεί τη θετική της άποψη για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, καθώς και τις συστάσεις και τις τιμές στόχους για που είχε θέσει πριν περίπου ένα μήνα

Για τη Eurobank τιμή στόχος τα 3,85 ευρώ και σύσταση «αγορά», για την Τράπεζα Πειραιώς σύσταση «αγορά» με τιμή-στόχο τα 7,7 ευρώ, για την Alpha Bank σύσταση «αγορά» με τιμή-στόχο τα 3,85 ευρώ και τέλος, για την Εθνική Τράπεζα σύσταση «διακράτηση» με τιμή στόχο τα 13,4 ευρώ. Για την Τράπεζα Κύπρου ο στόχος είναι τα 8,7 ευρώ με σύσταση «αγορά».

Alpha Bank: Προοπτικές ανάπτυξης και κεφαλαιακή στρατηγική

Για την Alpha Bank, η Deutsche Bank εστιάζει σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν το σκέλος της ανάπτυξης και της κεφαλαιακής στρατηγικής. Πώς μπορεί η τράπεζα να ενισχύσει περαιτέρω τα έσοδα από προμήθειες; Ποιες πρωτοβουλίες θα στηρίξουν την επέκταση σε δανεισμό και ποια θα είναι η στρατηγική διαχείρισης κόστους στο νέο επιχειρηματικό πλάνο; Παράλληλα, ζητούμενο είναι και η χρήση του υπερβάλλοντος κεφαλαίου και αν θα στραφεί προς αυξημένες διανομές μερισμάτων και επαναγορές μετοχών ή προς πιθανές εξαγορές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη θέση της τράπεζας στην περιοχή.

Τράπεζα Πειραιώς: Σταθεροποίηση και βιώσιμη κερδοφορία

Η Πειραιώς, μετά την εντυπωσιακή βελτίωση των τελευταίων ετών, καλείται να δείξει αν η πορεία κερδοφορίας είναι βιώσιμη και επαναλαμβανόμενη. Η DB αναδεικνύει ερωτήματα σχετικά με το κόστος χρηματοδότησης και την πορεία των επιτοκιακών περιθωρίων, ενώ εξετάζεται η δυνατότητα διατήρησης χαμηλού κόστους κινδύνου σε ένα περιβάλλον που οι πιστωτικοί κύκλοι γίνονται πιο απαιτητικοί. Οι επενδυτές ζητούν μεγαλύτερη σαφήνεια για τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές κινήσεις και την περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.

Eurobank: Ισχυρή διεθνής παρουσία και νέοι πυλώνες κερδοφορίας

Η Eurobank, με ισχυρό αποτύπωμα στην Ελλάδα αλλά και στις διεθνείς αγορές (Βουλγαρία, Κύπρος), προσελκύει το ενδιαφέρον για την ανθεκτικότητα του καθαρού επιτοκιακού εισοδήματος (NII). Η DB θέτει το ερώτημα αν μπορεί η τράπεζα να υπερβεί τους στόχους του 2025, δεδομένης της ανοδικής αναθεώρησης στον δανεισμό και της καλύτερης επίδοσης στις προμήθειες. Παράλληλα, αναδεικνύεται η προοπτική επέκτασης σε νέες αγορές και στην ανάπτυξη του Wealth Management, ενώ σημαντικό ενδιαφέρον υπάρχει για το πώς θα διαχειριστεί τον ανταγωνισμό στις χορηγήσεις ώστε να περιορίσει πιθανές νέες ροές μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η στρατηγική κεφαλαίου, με άνετα επίπεδα CET1 και υψηλή μερισματική πολιτική, αποτελεί επιπλέον σημείο εστίασης.

Εθνική Τράπεζα: Ανθεκτικότητα εσόδων και αξιοποίηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης

Στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας, η Deutsche Bank επικεντρώνεται στη διατήρηση της κερδοφορίας καθώς το NII αναμένεται να υποχωρήσει κατά 9% το 2025. Το ζητούμενο είναι πώς η διοίκηση θα καταφέρει να συγκρατήσει τα περιθώρια (NIM πάνω από 280 μ.β.) και ποιες κατηγορίες δανείων θα οδηγήσουν την αναθεωρημένη ανοδικά πρόβλεψη για νέες χορηγήσεις άνω των €2,5 δισ.

Παράλληλα, το κόστος αποτελεί καίριο παράγοντα, με την τράπεζα να στοχεύει σε βελτιωμένο δείκτη αποδοτικότητας, στηριζόμενη και στην αναβάθμιση του core banking συστήματος. Η DB θέτει ερωτήματα και για την ποιότητα του χαρτοφυλακίου, όπου ο δείκτης NPE έχει μειωθεί στο 2,5%, αλλά και για τη στρατηγική αξιοποίησης της υπερβάλλουσας κεφαλαιακής βάσης που υπερβαίνει τον στόχο κατά σχεδόν 5 ποσοστιαίες μονάδες.

Τράπεζα Κύπρου: Ανάπτυξη με έμφαση στην αποδοτικότητα

Η Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται επίσης στο μικροσκόπιο της Deutsche Bank, με τα ερωτήματα να επικεντρώνονται στη δυνατότητα υπέρβασης του στόχου για καθαρά επιτοκιακά έσοδα κάτω των €700 εκατ. Οι αναλυτές εξετάζουν πώς η διοίκηση θα αξιοποιήσει το νέο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και την ασφαλιστική δραστηριότητα μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου.

Ο δείκτης αποδοτικότητας κόστους (C/I) στο 36% στο α’ εξάμηνο θεωρείται εντυπωσιακός, αλλά ο στόχος για 40% στο σύνολο του έτους δείχνει μια πιο συντηρητική στάση. Σημαντικό ενδιαφέρον υπάρχει για την ποιότητα του ενεργητικού, με guidance για cost of risk προς το κάτω άκρο του εύρους 40–50 μ.β., καθώς και για τις προοπτικές απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, όπου η DB εκτιμά ότι η τράπεζα μπορεί να υπερβεί τον στόχο high-teens ROTE σε CET1 περίπου 15%.