ΤτΕ: Αλμα 3,6 δισ. στα δάνεια επιχειρήσεων και 2,47 δισ. στις καταθέσεις νοικοκυριών

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 6.325 εκατ. ευρώ, τον Δεκέμβριο

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν τόσο τα δάνεια των επιχειρήσεων τον Δεκέμβριο, αλλά και οι καταθέσεις των νοικοκυριών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσει ήταν θετική κατά 3,672 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,167 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ αύξηση κατά 2,475 δισ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 941 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας αυξήθηκε στο 5,5%, τον Δεκέμβριο του 2025, από 5,0% τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 5,4%, τον Δεκέμβριο του 2025, από 5,2% τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 6.325 εκατ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι αύξησης κατά 1.032 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 4.632 εκατ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.827 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Δεκέμβριο του 2025, ήταν θετική κατά 756 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 524 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 1,6% από 1,4% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Τον Δεκέμβριο του 2025, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 7,9% από 7,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 3.876 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.303 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Δεκέμβριο του 2025, ήταν θετική κατά 3.672 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.167 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 10,7% από 9,9% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε στο 11,3% από 9,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 3.298 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 697 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε στο 6,6% από 12,3% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 373 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 470 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Τον Δεκέμβριο του 2025, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 87 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 3 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -1,2%, από -0,8% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Θετική κατά 118 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 139 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 2,2% από 2,0% τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 6.020 εκατ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.516 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Μείωση κατά 305 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Δεκέμβριο του 2025, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 485 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 13,9% από 12,8% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 6.325 εκατ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι αύξησης κατά 1.032 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 5,1% από 4,9% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 3.851 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Δεκέμβριο του 2025, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 90 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 9,6% από 8,7% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 4.056 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 107 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 205 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 17 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 2.475 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Δεκέμβριο του 2025, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 941 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 3,5% από 3,6% τον προηγούμενο μήνα.