ΔΙΑΣ: Το IRIS διαθέσιμο παντού – Αναμένονται 120 εκατ. συναλλαγές για το 2025

Διαθέσιμο σε όλα τα φυσικά σημεία συναλλαγής (POS) και σε όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα της χώρας είναι από χθες (1/12) η διατραπεζική υπηρεσία άμεσης μεταφοράς χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό (Αccount-to-Account), IRIS, σύμφωνα όσα αναφέρει η ΔΙΑΣ Α.Ε., η οποία ανακοίνωσε ότι το έργο «IRIS Παντού» ολοκληρώθηκε.

Με την επέκταση του IRIS Commerce, το οποίο δεν έχει όριο ποσού στις συναλλαγές, οι άμεσες πληρωμές IRIS γίνονται πραγματικά διαθέσιμες παντού: στα φυσικά καταστήματα, στα e-shops, στις συναλλαγές με φίλους και στις πληρωμές προς επαγγελματίες & φορείς του Δημοσίου, δημιουργώντας μία συνολική εμπειρία πληρωμής.

Με το νέο αυτό ορόσημο, η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με καθολική αποδοχή άμεσων πληρωμών λογαριασμού-σε-λογαριασμό (A2A) σε κάθε σημείο πώλησης. Παράλληλα, η υιοθέτηση του IRIS βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα: 120 εκατ. συναλλαγές IRIS αναμένονται για το 2025, αξίας €11 δισ. ευρώ, με 4,2 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες στην υπηρεσία Person to Person (IRIS P2P), 580 χιλ. ελεύθερους επαγγελματίες στην υπηρεσία Person to Professionals (IRIS P2Pro) και παρουσία σε όλα τα POS & e-shops της χώρας στην υπηρεσία IRIS Commerce.

Η υλοποίηση του «ΙRIS Παντού» ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κύκλους έργου για τις ηλεκτρονικές πληρωμές στη χώρα και είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας της ΔΙΑΣ με όλους τους πυλώνες του οικοσυστήματος πληρωμών (Πολιτεία, τράπεζες, πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, acquirers, πάροχοι τεχνολογικών λύσεων & ERP).

«Από την 1η Δεκεμβρίου, η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά ένα ενιαίο, εθνικό μέσο άμεσων πληρωμών σε κάθε σημείο συναλλαγής.

Η διάθεση του IRIS Commerce σε όλα τα φυσικά και ηλεκτρονικά σημεία συναλλαγής της χώρας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, και ένα έργο υψηλής συνεργασίας με όλο το οικοσύστημα των πληρωμών.

Με την Ελλάδα να διαμορφώνει πλέον μία από τις πιο ώριμες αγορές instant payments στην Ευρώπη, το 2026 προχωράμε στο επόμενο μεγάλο βήμα: τη διασύνδεση σε 1η φάση του IRIS P2P με το ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA, ώστε οι άμεσες πληρωμές για τους Έλληνες να λειτουργούν το ίδιο εύκολα, αξιόπιστα και διασυνοριακά.

Στη ΔΙΑΣ, σε συνεργασία με τράπεζες και λοιπούς ΠΥΠ, παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας: να προσφέρουμε ασφαλείς, διαισθητικές και αξιόπιστες πληρωμές για όλους. », δήλωσε η Σταυρούλα Καμπουρίδου, CEO της ΔΙΑΣ.