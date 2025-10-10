Jefferies: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα - Εύσημα σε οικονομία, τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ο Jefferies η οποία βρέθηκε στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα για συναντήσεις με ανώτερα κυβερνητικά στελέχη και εταιρείες. διατυπώνει μια ιδιαίτερα θετική εκτίμηση για την Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη χώρα ως success story της Ευρωζώνης μετά από μια δεκαετία κρίσης και δημοσιονομικής προσαρμογής.

Ο οίκος υπογραμμίζει πως η χώρα έχει μπει σε φάση επιτάχυνσης, συνδυάζοντας δημοσιονομική σταθερότητα, επενδυτική ώθηση και κεφαλαιαγορά που ξαναγίνεται διεθνές σημείο αναφοράς.

Συμβουλεύει δε τους επενδυτές να τοποθετηθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υπογραμμίζει το πόσο κερδοφόρο στοίχημα έχουν αποδειχθεί τα ελληνικά assets έπειτα από το εντυπωσιακό ράλι που έχουν καταγράψει (+220% ο Γ.Δ, +400% οι τράπεζες) με τις προοπτικές να συνεχίζουν να είναι ισχυρές, με μοχλό τη δυναμική ανάπτυξη της οικονομία, τη σημαντική δημοσιονομική βελτίωση και την ψηφιοποίηση του διοικητικού κράτους.

Εντωμεταξύ, όπως προσθέτει, σε ένα από τα πολλά σημάδια ότι η Ελλάδα επιστρέφει στο προσκήνιο, η Euronext ξεκίνησε δημόσια προσφορά για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου.

Η πεποίθηση της αμερικανικής τράπεζας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και της εγχώριας αγοράς μετοχών είναι τέτοια που προχωρά σε αντικατάσταση της αμερικανικής Nvidia με την ελληνική ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Όπως εξηγεί ο οίκος: «Λόγω των κινδύνων που ενέχει η αυξανόμενη προσφυγή σε κυκλικές συναλλαγές, η στρατηγική μετοχών GREED & fear θα αφαιρέσει τη μετοχή της Nvidia από το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο μετοχών long-only της GREED & fear. Υπάρχει σαφής κίνδυνος ότι αυτό είναι πρόωρο. Ωστόσο, η μετοχή έχει σημειώσει μεγάλη άνοδο, με αύξηση 595% από την αρχική της ένταξη τον Απρίλιο του 2023. Η GREED & fear θα την αντικαταστήσει με μια επένδυση σε μια ελληνική εταιρεία κατασκευής υποδομών, τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ».

Ο Jefferies διατηρεί σύσταση “buy” για όλες τις τραπεζικές μετοχές, προβλέποντας ότι η πιστωτική επέκταση (11,1% ετησίως) θα παραμείνει διπλάσια σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Οι μετοχές τους έχουν σημειώσει μέση άνοδο 390% σε ευρώ τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ η πιστωτική επέκταση τρέχει με ρυθμό +11,1% ετησίως, υπερδιπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Η έκθεση τονίζει ότι η διαδικασία επαναμόχλευσης της οικονομίας βρίσκεται μόλις στην αρχή, καθώς ο δείκτης καθαρές υποχρεώσεις/EBITDA για τις εισηγμένες επιχειρήσεις είναι μόλις 0,45x, ενώ η προβλεπόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) φτάνει το 14,6% για το 2025.

Επιπλέον, μόνο €4,1 δισ. από τα €17,7 δισ. δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν διοχετευθεί μέσω τραπεζών, γεγονός που σημαίνει ότι οι ρυθμοί πιστωτικής αύξησης προέρχονται κυρίως από την αγορά, πριν καν ενεργοποιηθεί πλήρως το RRF.

Η Jefferies αναδεικνύει επίσης τη μεταρρυθμιστική στροφή στην ψηφιακή διακυβέρνηση, που έχει ενισχύσει τη φορολογική βάση και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Από το 2019 έχουν καταργηθεί ή μειωθεί 83 φόροι, ενώ το ενιαίο ψηφιακό ID και τον προσωπικό αριθμό έχουν αυτοματοποιήσει 2.200 δημόσιες υπηρεσίες.

Στο πολιτικό-οικονομικό πεδίο, η Jefferies βλέπει την Ελλάδα ως πρότυπο στήριξης της τραπεζικής ενοποίησης στην ΕΕ, παραπέμποντας στη στήριξη της κυβέρνησης στη συμφωνία UniCredit-Alpha Bank, σε αντίθεση με την επιφυλακτική στάση του Βερολίνου στο ενδεχόμενο UniCredit-Commerzbank.

Η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμούς 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026, ενώ ο δείκτης MSCI Greece διαπραγματεύεται σε 9,4 φορές τα κέρδη 12μήνου, με προβλεπόμενη αύξηση κερδών 7,1%, δείγμα ότι η αγορά παραμένει φθηνή έναντι των ευρωπαϊκών ομολόγων της.

Οι αποδόσεις των ελληνικών 10ετών ομολόγων βρίσκονται πλέον κάτω από Ιταλία και Γαλλία, κάτι που η Jefferies θεωρεί «απολύτως λογικό» δεδομένης της βελτίωσης των δημοσιονομικών.

Η έκθεση κλείνει με χαρακτηριστική φράση: «Η Ελλάδα βρίσκεται τώρα στη φάση επιτάχυνσης της ανάπτυξης· το πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η ανάκαμψη έχει στηριχθεί σχεδόν αποκλειστικά στις δικές της δυνάμεις».

Συνολικά, η Jefferies θεωρεί την Ελλάδα πρότυπο δημοσιονομικής εξυγίανσης και θεσμικού εκσυγχρονισμού, με σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης μέσω επενδύσεων, τραπεζικής ενοποίησης και απορρόφησης του RRF.